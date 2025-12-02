Tlajomulco se alista para recibir la Fiesta Internacional del Caballo y la Charrería 2026

Del 18 de febrero al 1 de marzo, Tlajomulco recibirá una edición más de la Fiesta Internacional del Caballo y la Charrería (FICC) Tlajo 2026 Electrolit, un evento de talla internacional que se consolidó como una referencia ecuestre en México y Latinoamérica, y que reúne a países invitados, grandes exponentes del mundo del caballo, competencias oficiales y espectáculos familiares.

Durante la presentación de la FICC, el presidente municipal, Quirino Velázquez, resaltó la relevancia cultural, deportiva y social, además de que consolida a Tlajomulco como el santuario del caballo y destino ecuestre.

La Fiesta se llevará a cabo en el Lienzo Charro Santa María. Contará con delegaciones de Estados Unidos, España, Chile, Perú, Colombia, Argentina, Costa Rica y Brasil, así como de la ciudad de Pico Rivera, California. Habrá exhibiciones, espectáculos nocturnos, actividades educativas, juegos, oferta gastronómica y la tradicional cabalgata. Niñas y niños entrarán gratis, mientras que se harán invitaciones especiales a grupos escolares.

"Por eso hoy damos las gracias y les decimos que esta celebración tendrá como fecha del 18 de febrero al primero de marzo, donde podremos tener distintas actividades ecuestres en diversas disciplinas, espectáculos, ambiente familiar, feria, gastronomía y, sobre todo, la presencia y participación de grandes expositores y referentes del caballo. Al mismo tiempo, esperamos la visita de muchas familias", comentó el alcalde.

En la edición 2026 se esperan más de 100 mil asistentes, con una derrama económica para el comercio local, hoteles, artesanos y sector gastronómico. Los recursos recaudados de la FICC serán destinados al Sistema DIF municipal, añadió Velázquez Chávez.

Entre las actividades destacadas se cuentan la competencia de caballos bailadores, subasta de equinos de alto nivel producidos en Tlajomulco, recorridos escolares para más de tres mil alumnas y alumnos del municipio, módulos de capacitación y formación para criadores, herradores, veterinarios y entrenadores, entre otros.

El director de Turismo del Ayuntamiento, Jaime Paz Guzmán, destacó que en esta edición varias exhibiciones pasarán a ser categorías oficiales, lo que elevará la calidad deportiva del evento.

"Tendremos los tradicionales concursos municipales de caballos bailadores, donde tendremos la primera edición de un campeonato importantísimo que será la Copa Yukón, que invita a los 12 mejores caballos de México, esto tras diferentes eliminatorias y campeonatos ganados a lo largo del país. También realizaremos la Tradicional Cabalgata, donde hemos reunido más de mil 500 caballo", indicó.

