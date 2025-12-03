Un grupo integrado por organizaciones de la sociedad civil, abogados, universidades y la iniciativa privada hizo un llamado a las fracciones parlamentarias del Congreso de Jalisco para retomar el proceso de legislación de la reforma judicial en el Estado y que sea tomando en cuenta su propuesta ciudadana antes del vencimiento del plazo establecido para abril de 2026.

En un comunicado conjunto, el grupo acusó que la reforma local “debió haberse aprobado el 14 de marzo de 2025”, y señalaron que apenas en octubre, “después de un periodo excesivamente prolongado”, la Comisión de Puntos Constitucionales integró en un solo dictamen las siete iniciativas recibidas; una de ellas fue la elaborada por este conjunto ciudadano.

Dicha iniciativa fue propuesta por el ITESO, la Universidad Panamericana, la Univa, el capítulo Jalisco de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, el capítulo Occidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, Coparmex Jalisco, académicas y académicos del derecho, Juicio Justo y el observatorio ciudadano Jalisco Cómo Vamos. Desde septiembre de 2024, estos organismos e individuos comenzaron a elaborar la propuesta con base en diálogo y aportaciones académicas.

Augusto Chacón, del observatorio ciudadano “Jalisco Cómo Vamos”, dejó en claro que no se busca politizar la discusión, sino que se presenten propuestas que el sistema de justicia jalisciense requiera. “No pretendemos que el debate se centre en la fuerza política de unos grupos contra otros, sino en el mérito de las propuestas en función de lo que Jalisco necesita”.

Por esa razón, buscan que la discusión se retome en enero, una vez se cumpla el periodo de análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de Jalisco para 2026 y las designaciones de las personas titulares de la Auditoría Superior del Estado y de dos magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia.

El presidente de Coparmex Jalisco, Raúl Flores, señaló que el dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales en octubre pasado, si bien reavivó el interés por la reforma, no generó los acuerdos necesarios, por lo que solo se subió a primera lectura en el pleno y ya no se ha vuelto a discutir. Por ello, llama a analizar la reforma que las organizaciones propusieron, descartando el dictamen de la comisión.

La doctora Isabel Álvarez Peña, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, resaltó que la propuesta ciudadana busca que se perfilen los mejores aspirantes a competir en la elección judicial local de 2027 con la aplicación de exámenes teórico-prácticos evaluados por universidades y sociedad; una metodología para los comités de evaluación de cada Poder estatal; que presenten su declaración 3 de 3 y se sometan a pruebas psicométricas y psicológicas.

Además, proponen que la elección judicial no sea en la misma fecha que los procesos de legisladores y alcaldías para no relacionar a los aspirantes con los colores de algún partido político.

Alexander Zatyrka Pacheco, rector del ITESO, señaló que, si no hay un Poder Judicial profesional, capaz, eficiente e independiente, “el flagelo de la impunidad seguirá abonando al crecimiento de la inseguridad que padecemos”.

Por lo tanto, el grupo llama a que haya un parlamento abierto con foros para la sociedad civil que permitan complementar la iniciativa presentada.

CT