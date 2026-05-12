Zapopan entrega rehabilitación de calle en Balcones de la Cantera con inversión de 10.6 mdp

El Gobierno de Zapopan inauguró este martes la rehabilitación integral de la calle Plan de Guadalupe, en la colonia Balcones de la Cantera, una obra en la que se invirtieron 10.6 millones de pesos y que busca mejorar la movilidad y seguridad en la zona.

Renuevan vialidad con concreto hidráulico y nuevo drenaje

La intervención contempló 250 metros de renovación vial con concreto hidráulico, sustitución de drenaje sanitario, banquetas con accesibilidad universal, alumbrado público, balizamiento, instalación de bolardos y trabajos de arborización.

Este proyecto forma parte de las obras validadas mediante los mecanismos de Presupuesto Participativo de Zapopan, donde este año participaron 183 mil ciudadanos votando por distintos proyectos de infraestructura para 2026.

En este esquema son los propios vecinos quienes identifican las calles con mayor deterioro para priorizar las intervenciones.

Obra busca durar hasta 30 años

Durante la inauguración, el director de Obras Públicas e Infraestructura de Zapopan, Álvaro Orozco Gutiérrez, explicó que la vialidad fue diseñada para tener una vida útil aproximada de tres décadas.

“No solo se trata de pavimentar una calle, se trata de construir infraestructura duradera y funcional para las próximas generaciones”, afirmó.

El funcionario destacó que el concreto utilizado cuenta con especificaciones similares a las implementadas en otras vialidades principales del municipio.

EL INFORMADOR / R. Casas

Accesibilidad y seguridad, entre las prioridades

Por su parte, la coordinadora de Gestión Integral de la Ciudad, Estefanía Juárez Limón, aseguró que la obra busca generar mejores condiciones de movilidad y seguridad para habitantes, peatones y automovilistas.

“Incorporamos alumbrado público porque mejora la seguridad y permite que el espacio público se utilice también en la noche”, explicó.

Añadió que las banquetas accesibles fueron pensadas especialmente para niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

Zapopan prioriza obras en colonias con rezago

El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie Saade, señaló que actualmente el 75% del presupuesto de obra pública se destina a colonias con mayores necesidades de infraestructura urbana.

El Alcalde reconoció que los trabajos generaron molestias temporales para vecinos y comercios; sin embargo, aseguró que los beneficios serán de largo plazo.

“Es una molestia que vale la pena porque es un lugar que va a durar 30 o 40 años”, expresó.

Frangie recordó que la administración municipal tiene el compromiso de construir y rehabilitar 200 kilómetros de calles durante el actual gobierno y adelantó que próximamente iniciará la construcción del nodo vial Periférico-Tabachines.

Por su parte, vecinos de la colonia consideraron que, pese a las incomodidades generadas por la obra, la rehabilitación era necesaria debido al deterioro que presentaba la vialidad.

“La verdad sí era algo que ya necesitábamos porque las calles las teníamos muy feas; pero sí valió la pena por cómo quedó”, comentó María del Carmen Estrada, habitante de la zona.

EL INFORMADOR / R. Casas

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