CIDH ve situación de alarma en Jalisco por desapariciones

Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Jalisco es uno de los estados donde hay una situación de "mucha alarma" por las desapariciones que ocurren, ya que la entidad es primer lugar nacional con más de 16 mil casos de víctimas.

En entrevista con medios de comunicación al finalizar la presentación del informe "Desapariciones en México" en Guadalajara, Andrea Pochak, comisionada y relatora para México de la CIDH, señaló que en la entidad se han presentado iniciativas para la atención de la problemática, así como la comunicación con los colectivos de búsqueda, sin embargo, sigue siendo un lugar de preocupación y alarma para la instancia internacional.

"Porque es uno de los estados más afectados y donde más duele la desaparición. Donde se han intentado algunas iniciativas, se han creado algunas instituciones, por supuesto hay colectivos muy activos con los que la Comisión Interamericana tiene contacto entonces, sí es un lugar de mucha alarma para la Comisión Interamericana en materia de desaparición".

Puso de ejemplo que en Jalisco hay múltiples casos de reclutamiento forzado, así como la complejidad por el caso del rancho Izaguirre.

En el caso del reclutamiento, la comisionada indicó que las dinámicas de reclutamiento forzado se enfocan principalmente en "niños y adolescentes" que culminan en desapariciones, por ello, consideró que dichos datos son "muy preocupantes, muy alarmantes".

"No decimos exactamente eso, nosotros estamos advirtiendo que hay un problema serio de reclutamiento claramente, pero no decimos que es el centro del reclutamiento en México".

Para la elaboración del informe, la CIDH documentó el hecho de que menores desde los 13 y los 14 años de edad son reclutados por el crimen organizado a cambio de promesas de dinero o armas para ponerlos a su servicio, esto a partir de testimonios de colectivos de personas buscadoras.

Uno de ellos fue el caso del rancho Izaguirre, el cual tuvo participación de las autoridades debido a su complicidad, pero también permisividad para su operación. Y en caso de haber relación de las autoridades, debe haber justicia para los implicados.

Recordó que, en el caso de dicho rancho, sí identificaron el rancho como un centro de exterminio pese a que solo ha sido catalogado como centro de adiestramiento del crimen organizado.

MF