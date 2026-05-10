Contrario a los estacionamientos subterráneos del Centro de Guadalajara, que cerrarán de forma total y parcial del 11 de mayo al 31 de julio con motivo del FIFA Fan Fest, en Zapopan los espacios ubicados en la Plaza de las Américas y en el Mercado Municipal operarán con normalidad.

En el primer cuadro del municipio se instalarán pantallas gigantes para ver los partidos de la justa mundialista, pero la operación de estos lugares continuará ofreciendo el mismo servicio.

Trabajadores descartan cambios en Plaza de las Américas

Un trabajador del estacionamiento subterráneo de Plaza de las Américas, quien prefirió mantener el anonimato, comentó que los horarios serán los mismos durante el Mundial, que se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio.

“No nos han notificado nada. Si hubieran cambios, como cierres o cupo limitado, ya nos habrían dicho para poder avisar con tiempo a los visitantes. Pero hasta ahora seguimos todo igual”, señaló.

Mantendrán horarios habituales

Los horarios de este lugar son de las 07:00 a las 22:00 horas los domingos, lunes y martes; el resto de los días de la semana mantiene sus puertas abiertas de las 07:00 a las 03:00 horas.

Mercado Municipal tampoco tendrá restricciones

En tanto, en el Mercado Municipal tampoco habrá cierres ni cupo limitado, compartió un guardia de seguridad del sitio. “Tampoco nos han notificado nada a nosotros. No vamos a tener un festival como en Guadalajara, entonces seguimos operando de la misma forma hasta que los jefes nos den otra instrucción”.

Visitantes ven positiva la medida

Alondra, visitante en el Centro de Zapopan, celebró que los estacionamientos permanecerán abiertos durante el Mundial, contrario al primer cuadro de Guadalajara.

“Al menos aquí no tendremos preocupación por encontrar lugar para dejar el coche. Sí supe que cerrarán los de Guadalajara y podría ser muy problemático para quienes trabajen ahí y vayan en carro. Al menos aquí seguiremos igual, no nos han dicho nada”, señaló.

Guadalajara sí tendrá cierres y restricciones

En el Centro de Guadalajara, el estacionamiento de Plaza de la Liberación tendrá un cierre total, mientras que el de Plaza Fundadores operará con cupo limitado.

El del Hospicio Cabañas no tiene indicaciones especiales, sin embargo, se esperan que también opere con una capacidad reducida con el fin de agilizar el tránsito vehicular en el primer cuadro de la ciudad, externaron trabajadores del lugar.

Los tres espacios tendrán estas delimitaciones del 11 de mayo al 31 de julio, reanudando su servicio normal el 1 de agosto.

EE