CIDH responsabiliza a autoridades mexicanas por desapariciones

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el informe temático “Desapariciones en México” en Guadalajara, Jalisco, estado con la mayor cifra de casos, con un total de 16 mil 143 víctimas.

Autoridades de la CIDH llevaron a cabo la presentación del informe en la Casa ITESO , junto a familiares de víctimas de desaparición, principalmente mujeres que acumulan años de búsqueda en el país.

Andrea Pochak, comisionada y relatora para México de la CIDH, reclamó que “todas las desapariciones son responsabilidad del Estado”, al referirse a las autoridades mexicanas por la falta de acciones de prevención y sanción del delito.

“Hay responsabilidades claras del Estado en la falta de prevención, en la falta de búsqueda, en la falta de investigación y sanción; en la falta de esclarecimiento de los restos; en la falta de acompañamiento y asistencia a las víctimas; en la falta de políticas de no repetición y, sobre todo, de memoria”, dijo la comisionada.

Debido a la cantidad de víctimas de desaparición en el país, que asciende a más de 130 mil personas, consideran que la situación en México no tiene comparación con ningún otro país de la región , por lo que la califican como una situación excepcional por la masividad de las desapariciones.

Pochak también advirtió que las desapariciones forzadas en México, -aquellas cometidas por servidores públicos, policías o militares- no han desaparecido, por lo que siguen persistiendo.

“La Comisión advierte que en México hay una situación general e indiscriminada de desaparición de personas. Advierte, sin embargo, que hay varios casos de desaparición forzada y que la desaparición forzada en México no se ha erradicado”.

Si bien todavía detectan la participación de agentes del Estado en este delito, la CIDH observa que las desapariciones son cometidas principalmente por el crimen organizado, razón por la cual se han disparado en los últimos años en el país.

Parte de lo señalado es que hay regiones del país más afectadas, por lo que las políticas de prevención por parte de las autoridades deben ser más claras para atender y prevenir este delito.

Por otro lado, advirtieron y reiteraron la impunidad que persiste en torno a este delito , por lo que cuestionaron que, mientras no se investigue ni se castigue, se permitirá que las desapariciones continúen ocurriendo.

La CIDH documentó fallas en las fiscalías del país al momento de integrar las carpetas de investigación, lo que provoca impunidad. De igual forma, acusó que las búsquedas son responsabilidad de las autoridades y no de los familiares de las víctimas.

En torno a la crisis forense que enfrenta el país, donde suman más de 70 mil cuerpos y restos de personas fallecidas sin identificar y almacenados en los servicios médicos forenses, urgieron a reforzar las acciones para acelerar la identificación y lograr la restitución de las víctimas a sus familiares.

La CIDH reconoció la apertura al diálogo por parte de las autoridades mexicanas, pero señaló que tendrán seis meses, a partir del lunes pasado, para responder a las 40 recomendaciones emitidas al Gobierno mexicano en torno a las fallas y omisiones detectadas.

EL INFORMADOR/ M. HERNÁNDEZ.

SV