Transporte Público al Aeropuerto Internacional de Guadalajara: Estas son las estaciones que operarán en la Línea 5

Según lo proyectado por el Gobierno de Jalisco, se espera que sea los primeros días de junio cuando comience a operar la nueva Línea 5 del Transporte Público al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, luego de que concluyan los detalles de las estaciones y de que terminen las pruebas operativas de esta nueva línea de transporte masivo.

De hecho, el pasado 6 de mayo el Sistema del Tren Eléctrico Urbano (Siteur) que operará este sistema de transporte, informó que, con el arribo de las primeras unidades eléctricas que darán servicio a las y los usuarios de la Línea 5, esta ya inició sus pruebas operativas sobre el corredor de la carretera a Chapala.

Y aunque ya se habían dado a conocer los nombres de las nueve estaciones que conformarán este nuevo sistema de transporte masivo, ya comenzaron a circular las primeras imágenes de los íconos alusivos a ellas.

Las estaciones que compondrán la Línea 5 al Aeropuerto son las siguientes:

Aeropuerto

San José del Quince

La Piedrera

La Gigantera

Las Pintitas

Las Torres

Parque Montenegro

Las Liebres

Carretera a Chapala

Así, los íconos que representarán a las estaciones son, para la estación "Aeropuerto" un avión, mientras que para "San José del Quince" la iconografía del santo "San José". Para "La Piedrera" se ha elegido el ícono de tres piedras, que también podrían interpretarse como tres gemas.

Para el caso de "La Gigantera" se ha elegido la iconografía de tres árboles altos alusivos a la especie "Gigantera", que da el nombre a esta colonia.

Para la estación "Las Pintitas" se ha elegido la imagen de un semoviente, dado que la historia de esta colonia refiere que en los años 80 los pobladores llevaban a su ganado a la parte alta de una loma, el cual tenía las características de ser "pintas" (blancas con negro o café con blanco).

Para la estación de Las Torres se eligieron íconos que refieren a las "torres" que sostienen la electricidad, y que dan el nombre a la avenida principal de esta colonia.

Para el caso del Parque Montenegro se eligió iconografía que hiciera alusión a este espacio público, mientras que para "Las Liebres" se colocaron dos de estos ejemplares mirándose entre sí.

Para el caso de la estación de Carretera a Chapala se escogió una imagen que evoca al Lago de Chapala, con un monte detrás que hace alusión al Cerro García.

En este punto la Línea 5 conectará con el Periférico para los trasbordos hacia el Peribús, que a su vez permite conexiones directas con las Líneas 1, 3 y el Macrobús.

Actualmente los recorridos de prueba sin pasajeros analizan la precisión de este nuevo sistema, tiempos de traslado y cumplimiento de protocolos técnicos, a lo largo de los seis kilómetros que conforman esta nueva línea.

"El sistema de electromovilidad representa un paso decisivo hacia una movilidad más limpia, moderna y eficiente, alineada con la visión del Gobierno del Estado, que pone al centro a las y los usuarios del transporte público, mediante alternativas sustentables que contribuyen a la reducción de emisiones contaminantes y fortalecen la conectividad metropolitana", ha referido el Siteur respecto de esta nueva línea de transporte.

Conoce el dato

Con la entrada en operación de este sistema, más de 120 mil usuarias y usuarios del transporte público serán beneficiados diariamente.

La Troncal 01, que conectará el Aeropuerto Internacional de Guadalajara con Chapalita Inn, permitirá realizar este recorrido en aproximadamente 50 minutos, lo que representa una reducción cercana a 38% en los tiempos habituales de traslado.

MF