El cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega , se manifestó sobre las operaciones que realizan agentes y elementos de las fuerzas armadas de Estados Unidos en México.

El presbítero señaló que esta participación debe ser informada y acordada con el Gobierno mexicano.

“Que otro país, sea Estados Unidos o cualquier otro, no puede desarrollar un programa o una actividad, por más que sea en beneficio de la seguridad, sin tomar en cuenta al país donde se pretende aplicar ese programa de seguridad”, comentó.

Añadió que lo primero que se debe establecer es el conocimiento, entendimiento y acuerdo de las condiciones, así como el respeto a las mismas.

Muerte de agentes en Chihuahua

El pasado 19 de abril, dos agentes de la CIA murieron tras caer a un barranco a bordo de un vehículo en el estado de Chihuahua, luego de participar en un operativo junto a otros dos agentes estatales.

Sin embargo, el Gabinete de Seguridad informó que los registros migratorios indican que ninguno de los dos agentes de la CIA que participaron en el operativo en Chihuahua y posteriormente perdieron la vida contaban con acreditación formal para participar en operativos en territorio nacional.

Robles Ortega afirmó que la ley mexicana es clara y prohíbe la participación de agentes extranjeros en operativos dentro del territorio nacional. EL INFORMADOR / J. ACOSTA

Por medio de una tarjeta informativa, las autoridades federales detallaron que uno de los elementos estadounidenses ingresó a territorio mexicano en calidad de visitante, por lo que no tenía permiso para realizar actividades remuneradas, mientras que el segundo elemento fallecido entró a México con pasaporte diplomático.

Autoridades mexicanas desconocían la operación de la CIA

Agregó el purpurado que las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no tenían conocimiento de que agentes extranjeros estuvieran operando o que fueran a participar físicamente en alguna acción dentro del territorio nacional, por lo que revisan el caso con las autoridades locales y la Embajada de Estados Unidos en México.

Marco legal y cooperación internacional

Robles Ortega aseguró que la legislación mexicana es clara y no permite la participación de agentes extranjeros en operaciones dentro del territorio nacional.

Asimismo, recordó que la cooperación internacional en materia de seguridad se desarrolla mediante el intercambio de información, la coordinación institucional y la colaboración técnica, pero siempre con respeto a la soberanía nacional, la reciprocidad, la confianza mutua y sin subordinación.

EE