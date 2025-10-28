Zapopan destaca políticas en favor de la niñez

El Gobierno de Zapopan resaltó las políticas implementadas en favor de la niñez, como parte de la conferencia organizada por la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez (RMCAN).

En dicha conferencia participó el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, quien destacó las políticas públicas más exitosas que ha implementado a favor de la infancia, las cuales —aseguró— tienen énfasis en el diseño y fortalecimiento de programas que promueven una vida digna, segura y con oportunidades para las niñas y los niños del municipio.

En primera instancia, resaltó la implementación del programa Escuelas con Estrellas, con el cual suman 135 planteles escolares renovados, aunque la meta al concluir la administración es alcanzar las 200. “Intervenimos lugares y a estas escuelas les ponemos infraestructura, lonarias, accesibilidad universal; les arreglamos el entorno que está alrededor de las escuelas para fortalecer la seguridad, un patio donde puedan hacer actividades cívicas, deportivas y culturales”, explicó.

Zapopan hará entrega anual de útiles para las escuelas

Para impulsar la educación, el municipio destacó la entrega anual de útiles gratuitos a 200 mil niños del municipio, entre ellos mochilas, uniformes, zapatos y kits escolares. También implementa programas de enseñanza de inglés con 5 mil becas, seguro de gastos médicos para el traslado a las escuelas y el Fondo de Competencias Educativas para apoyar a estudiantes que participan en concursos académicos.

Frangie resaltó apoyo a la salud en el municipio de Zapopan

En cuanto a la salud, Frangie resaltó la inversión en el Hospitalito y la próxima inauguración del Hospitalito Sur; además del programa Brigadas Médicas a las Escuelas, el Centro de Autismo, Íntegro: Centro de Atención Psicológica, entre otros proyectos de salud que beneficiarán a la niñez.

En materia cultural, el alcalde aseguró que se busca promover la música, las artes y el deporte. Para ello, se han renovado seis centros culturales durante los últimos años, entre ellos el Centro Cultural Constitución.

Destaca también el Primer Museo de Arqueología del Occidente, con clases y proyecciones de Historia, así como el Parque Arqueológico Interactivo y el Parque de las Niñas y los Niños, concebidos como espacios de recreación y aprendizaje para la infancia.

