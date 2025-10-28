El Congreso de Jalisco llevó a cabo una sesión solemne para conmemorar el centenario de la fundación de la Universidad de Guadalajara.

Con presencia de las principales autoridades universitarias, entre ellas, la rectora general Karla Planter, el Congreso realizó la ceremonia en el pleno y acompañados de autoridades estatales.

La rectora general de la UdeG, Karla Planter, resaltó la importancia de que los estudiantes de la casa de estudios desarrollen su propio pensamiento y juicio para actuar de forma responsable ante la sociedad.

"Su educación debe consistir en desarrollar la capacidad de pensar por cuenta propia, de formarse un juicio crítico de la realidad y de asumir una posición frente al mundo y sus desafíos, de tal manera que puedan actuar de manera responsable. Una idea profunda de la educación conlleva formar seres humanos capaces de dotarse de una concepción del mundo".

La rectora recordó parte de la historia universitaria, haciendo énfasis en la labor realizada por fundadores y personajes destacados de la UdeG como José Guadalupe Zuno, Enrique Díaz de León, Constantino Hernández Alvirde, Irene Robledo García y Raúl Padilla López.

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Marta Arizmendi, comentó que la Universidad y la educación pública ha transformado la vida de personas en Jalisco mientras que el diputado y ex rector, Tonatiuh Bravo, resaltó la reciente reforma para que la UdeG contara con un presupuesto constitucional.

El secretario general de gobierno, Salvador Zamora, destacó la presencia de la UdeG en el estado, al haber planteles en 110 de 125 municipios y la aportación regional con sus centros universitarios para brindar acceso a la educación a los jaliscienses.

Por su parte, el magistrado José Luis Álvarez Pulido, presidente del Poder Judicial estatal, refirió que, además de la labor educativa y formativa, la Universidad aporta al ámbito cultural y desarrollo social estatal.

