¿Por qué no habrá clases este 31 de octubre? Esto dice la SEP

El mes de octubre está por despedirse, y con su cierre llega una duda común entre estudiantes y padres de familia: ¿habrá clases el último día del mes? De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo escolar 2025-2026, el viernes 31 de octubre no habrá actividades escolares en las aulas.

Esta disposición aplica tanto para escuelas públicas como particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional, abarcando los niveles de preescolar, primaria y secundaria. Cabe recordar que el actual ciclo lectivo, compuesto por 185 días efectivos de clases, inició el 1 de septiembre de 2025 y concluirá en julio de 2026.

La razón detrás del descanso

Aunque el 31 de octubre coincide con la celebración de Halloween, la suspensión de clases no está relacionada con esa fecha, sino con la Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE).

Durante este día, los directivos y docentes de cada institución se reúnen para evaluar los avances académicos, diseñar estrategias de mejora y tomar decisiones pedagógicas que contribuyan al buen desarrollo del ciclo escolar. Estas sesiones se realizan una vez al mes y son parte del calendario oficial de la SEP.

En consecuencia, más de 23 millones de alumnos de educación básica —repartidos en alrededor de 231 mil escuelas en todo México— tendrán un día libre , que podrán aprovechar para descansar o adelantar tareas.

¿Y qué pasará en noviembre?

El mes siguiente también traerá buenas noticias para los estudiantes. Según el calendario de la SEP, habrá un fin de semana largo del viernes 14 al lunes 17 de noviembre de 2025.

Viernes 14 de noviembre: se llevará a cabo la jornada de registro y evaluación de calificaciones, motivo por el cual la mayoría de los alumnos no tendrá clases.

Lunes 17 de noviembre: se traslada el feriado del 20 de noviembre, conmemoración de la Revolución Mexicana, lo que completa un puente de cuatro días.

Este descanso prolongado ofrecerá a millones de familias la oportunidad de disfrutar un fin de semana extendido antes de entrar a la recta final del año escolar.

