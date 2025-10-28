Gracias al impulso de soluciones sostenibles a los retos sociales, económicos y ambientales de Jalisco, 19 personas fueron galardonadas esta tarde en Casa Jalisco con el Premio Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología en su edición número 24.

El premio es un reconocimiento público y económico que reconoce las aportaciones al desarrollo científico y tecnológico de la entidad, y que se entrega a personas, instituciones y proyectos. Cuenta con una bolsa de un millón 18 mil 260 pesos distribuidos entre los 19 galardonados que participaron en ocho categorías: Trayectoria desatacada en innovación, ciencia y tecnología; Tecnología, Ciencia, Divulgación, Tesis de Doctorado, Tesis de Maestría e Investigación temprana.

Te recomendamos: COMCE Occidente urge al Gobierno Federal a lograr un acuerdo con productores

El gobernador Pablo Lemus anunció que continuará el fortalecimiento de la comunidad científica, académica y tecnológica para el desarrollo de estudios, patentes e investigaciones. Además, destacó que Jalisco es primer lugar a nivel nacional en registro de patentes, con dos de cada 10 en todo el país, por lo que se buscará que más empresas de tecnología lleguen a la entidad.

"Esto hay que felicitarlo, reconocerlo, premiarlo, incentivarlo y por eso este premio a la ciencia, innovación y tecnología va a seguir creciendo cada año", dijo.

Por su parte, el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Horacio Fernández Castillo, señaló que en esta edición se presentaron 170 trabajos, más del doble del año pasado. Las propuestas de esta 24° edición abarcaron las ciencias naturales, la ingeniería y tecnología y las ciencias médicas, agrícolas, sociales y humanísticas, agregó.

Por último, el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, indicó que cada año egresan más de 10 mil 600 estudiantes de ingeniería de las universidades en la entidad, lo que garantiza el talento que existe en Jalisco.

"Juntos seguiremos construyendo un estado donde el talento encuentre las condiciones necesarias para brillar donde la innovación sirva como sustento para el desarrollo del estado", apuntó.

Lee también: Conmemoran centenario de UdeG en Congreso de Jalisco

Ganadores del Premio Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología

• Agustín Emmanuel López Rosas

• Aurora Ximena Zuloaga Sánchez

• Diego Díaz Vázquez

• Mauricio López Reyes

• Hugo Óscar Méndez Acosta

• Alma Lilia Toledo Cervantes

• Edgar Alejandro Ruvalcaba Gómez

• Inés Jiménez Palomar

• Alfonso Barajas Cervantes

• Mayra Elizabeth García Sánchez

• Armando González Gutiérrez

• Miguel Claudio Jiménez Vizcarra

• Eric Rubén Moreno Ávila

• Estephany Alondra Razo Ocampo

• Mariana Elizabeth Rubio Izaguirre

• Marco Antonio Solís Ledezma

• Angélica Yareli Zavala Pérez

• Paola Aralid Izaguirre Pérez

• Blanca Miriam de Guadalupe Torres Mendoza

NA