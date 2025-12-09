Chapala conmemora 70 años de la visita de la Virgen de Zapopan

Chapala, Jalisco, presentó este 9 de diciembre de 2025 una insignia conmemorativa por los 70 años de la visita de la Virgen de Zapopan . Este acto celebra la recuperación del Lago de Chapala en 1955, un suceso que la comunidad atribuye a la intervención de la Virgen.

En 1955, el Lago de Chapala enfrentó una grave sequía, con solo el diez por ciento de su capacidad. Tras la visita de la Virgen de Zapopan, el nivel del agua se recuperó, un hecho histórico considerado un milagro por los habitantes.

La insignia, un medallón de chapa de oro de 24 quilates, fue diseñada para evocar la fe e historia local . En su borde, lleva la leyenda "Que las aguas del lago canten a María su Auxiliadora", una cita pronunciada en 1955.

Simbolismo y eventos clave de la conmemoración

El alcalde Alejandro Aguirre Curiel destacó la insignia como testimonio del cariño hacia la Virgen de Zapopan. Busca preservar el significado histórico y transmitirlo a nuevas generaciones, esperando ocho mil asistentes a los eventos.

El medallón incluye corona imperial y cruz, representando a María como Reina del Lago. Motivos vegetales evocan la naturaleza; dos flores de lis simbolizan la pureza. El monograma Ave María se sitúa sobre las olas, flanqueado por dos peces.

Rayos de luz y un sol, que representa a Cristo, complementan el monograma. Una piedra en forma de gota simboliza el lago y una súplica por buen temporal. El Ayuntamiento declaró a la Virgen "Visitante Ilustre" tras aprobar la iniciativa .

CORTESÍA.

Agenda religiosa y conferencias conmemorativas

El párroco Juan José Chávez informó que el 19 de diciembre la Virgen de Zapopan llegará a las 12:00 horas para un paseo simbólico en lancha. Un contingente la precederá, y a las 13:00 horas se oficiará una misa en la parroquia local.

La colocación oficial de la insignia será a las 16:00 horas en el Malecón, con el obispo auxiliar Héctor López Alvarado. La jornada de celebración concluirá con otra misa a las 17:00 horas.

El programa cultural incluye una exposición sobre las visitas de la Virgen a Chapala, del 10 al 19 de diciembre en la sala Miguel Miramontes . También se han programado diversas conferencias magistrales.

Estas charlas, programadas del 10 al 18 de diciembre, abordarán temas como la evangelización en la ribera de Chapala, la presencia de la Virgen en Chapala a 70 años del milagro, y sus 500 años de historia en Jalisco.

CORTESÍA.

SV