Integrantes del Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco emitieron un pronunciamiento en sus redes sociales en los que exigen al Gobierno estatal que no se invisibilice la crisis de desaparecidos que se vive en el Estado y pidieron apoyo del Gobierno Federal.

El comunicado, dirigido al Gobernador Pablo Lemus y autoridades estatales y federales, reconoce que "no se puede invisibilizar la tragedia de las desapariciones ni relegar el dolor de miles de familias", por ello, exigen que la seguridad, la vida y la dignidad humana deben de estar por encima de cualquier evento internacional.

El comunicado pide al mandatario estatal que haya apoyo mediante recursos, personal y maquinaria para llevar a cabo búsquedas y acusan que "hoy la situación ha colapsado, y lo advertimos con tiempo".

Recordaron que existen decenas de fosas clandestinas abiertas en municipios como Zapopan, Tlajomulco, Guadalajara, Tonalá, entre otros, criticando que no cuentan seguimiento alguno y reclaman que "la razón es clara: falta de personal y falta de maquinaria".

Señalan que ya pidieron apoyo en al menos tres ocasiones al jefe de Gabinete del Gobierno de Jalisco, Alberto Esquer, y recordaron que hubo un compromiso de apoyo. Tampoco recibieron apoyo de dichos municipios.

Y advierten que "siguen los reclutamientos forzados. Siguen las desapariciones. Siguen apareciendo restos humanos en todo el estado. Jueces liberando a personas que delinquen y agarrados en flagrancia. Cateos pedidos por víctimas bien fundamentados que parecen nunca llegar o liberarlos por órdenes de alguien superior comenta a los jueces. Más de 400 bolsas fueron localizadas solo en Zapopan, y siguen apareciendo más en distintos puntos de Jalisco".

El colectivo cuestionó los avances tras la creación de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas. Y respecto a la fosa clandestina de Las Agujas, en el municipio de Zapopan, cuestionan el por qué se permitió continuar trabajos en un predio que debía permanecer asegurado, al igual que la intervención en posibles puntos de interés sin notificación a las familias. También cuestionan si se extrajeron restos sin aviso.

El colectivo hace un llamado urgente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; a la FGR; a la CNDH y a la Fiscalía de Jalisco, para recibir apoyo.

El colectivo de búsqueda crítica que "tenemos documentadas más de 15 fosas abiertas sin seguimiento, y aun así se pretende proyectar una imagen de normalidad", por lo que exigen apoyo.

