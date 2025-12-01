Lunes, 01 de Diciembre 2025

En diciembre, autos con estas placas deben realizar la Verificación Vehicular

Con el inicio del mes de diciembre, los carros con las siguientes terminaciones en su placa deben realizar el trámite

Por: Moisés Figueroa

Durante 2025, el Gobierno de Jalisco continúa impulsando acciones para la protección del medio ambiente, entre ellas el programa de Verificación Vehicular, diseñado para disminuir las emisiones contaminantes y favorecer una mejor calidad del aire en el Estado.

El calendario oficial establece que los vehículos con placas terminadas en 0 deberán cumplir con este requisito en diciembre, siguiendo el orden escalonado que determina los periodos de verificación según el último dígito de la placa. 

A continuación te compartimos el calendario:

  • Enero-febrero: terminación 1
  • Febrero-marzo: terminación 2
  • Marzo-abril: terminación 3
  • Abril-mayo: terminación 4
  • Mayo-junio: terminación 5
  • Julio-agosto: terminación 6
  • Agosto-septiembre: terminación 7
  • Septiembre-octubre: terminación 8
  • Octubre-noviembre: terminación 9
  • Noviembre-diciembre: terminación 0

Costo del servicio

El trámite tiene un costo de 500 pesos si se realiza dentro del periodo correspondiente. En caso de hacerlo fuera del plazo establecido, el monto aumenta a 550 pesos.

Dicho pago puede efectuarse con tarjeta al momento de agendar la cita, y se entrega un comprobante que deberá presentarse el día de la verificación.

También aplica a los propietarios que hayan aprovechado el programa “Paquetazo 3x1”, el cual ofrece la verificación y el cambio a las nuevas placas sin costo adiciona.

¿Cómo agendar la cita de la Verificación Vehicular?

La cita se programa únicamente a través del sitio web oficial verificacionresponsable.jalisco.gob.mx.

Para ello, es necesario proporcionar los datos del vehículo, la información personal y la tarjeta de circulación; posteriormente, elegir la fecha, hora y centro de verificación disponibles.

MF

