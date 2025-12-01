Durante 2025, el Gobierno de Jalisco continúa impulsando acciones para la protección del medio ambiente, entre ellas el programa de Verificación Vehicular, diseñado para disminuir las emisiones contaminantes y favorecer una mejor calidad del aire en el Estado.

El calendario oficial establece que los vehículos con placas terminadas en 0 deberán cumplir con este requisito en diciembre, siguiendo el orden escalonado que determina los periodos de verificación según el último dígito de la placa.

A continuación te compartimos el calendario:

Enero-febrero: terminación 1

terminación 1 Febrero-marzo: terminación 2

terminación 2 Marzo-abril: terminación 3

terminación 3 Abril-mayo: terminación 4

terminación 4 Mayo-junio: terminación 5

terminación 5 Julio-agosto: terminación 6

terminación 6 Agosto-septiembre: terminación 7

terminación 7 Septiembre-octubre: terminación 8

terminación 8 Octubre-noviembre: terminación 9

terminación 9 Noviembre-diciembre: terminación 0

Costo del servicio

El trámite tiene un costo de 500 pesos si se realiza dentro del periodo correspondiente. En caso de hacerlo fuera del plazo establecido, el monto aumenta a 550 pesos.

Dicho pago puede efectuarse con tarjeta al momento de agendar la cita, y se entrega un comprobante que deberá presentarse el día de la verificación.

También aplica a los propietarios que hayan aprovechado el programa “Paquetazo 3x1”, el cual ofrece la verificación y el cambio a las nuevas placas sin costo adiciona.

¿Cómo agendar la cita de la Verificación Vehicular?

La cita se programa únicamente a través del sitio web oficial verificacionresponsable.jalisco.gob.mx.

Para ello, es necesario proporcionar los datos del vehículo, la información personal y la tarjeta de circulación; posteriormente, elegir la fecha, hora y centro de verificación disponibles.

