El color y sabor invaden el centro tapatío. A través de sus redes sociales oficiales, la SADER Jalisco anunció en el cierre del pasado mes de abril una de las noticias más esperadas por los tapatíos: la llegada oficial de las pitayas a Guadalajara.Los productores agrícolas, provenientes principalmente de la región sur del estado y destacando el municipio de Techaluta de Montenegro, ya se encuentran instalados para ofrecer a la venta lo mejor de su cosecha anual.Esta iniciativa cuenta con el impulso del Gobierno de Jalisco, que busca conectar el arduo trabajo del campo directamente con los consumidores de la metrópoli tapatía.En el tradicional Jardín Mexicaltzingo, las personas ya pueden admirar y adquirir pitayas de una impresionante variedad de colores, pues de estos frutos hay rojas, rosas, blancas, amarillas y moradas.Pero eso no es todo. Los comensales también podrán deleitar su paladar con otros productos elaborados a base de la pitaya, como panes, aguas, nieves y mermeladas artesanales ideales para el desayuno.Como un atractivo adicional, también se venden guamúchiles, otro fruto singular y muy representativo de la temporada de calor en Jalisco.Para garantizar que esta festividad se desarrolle de manera impecable, la Comisión Dictaminadora del Gobierno de Guadalajara anunció medidas anticipadas desde el pasado lunes 23 de marzo.Durante dicha sesión, las autoridades municipales aprobaron formalmente la instalación de puestos dedicados a la venta de empanadas y artículos religiosos para el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua 2026. En ese mismo anuncio oficial, se informó que el ayuntamiento avaló la instalación de 120 comerciantes, divididos entre puestos semifijos y vendedores ambulantes, exclusivamente para la venta de pitayas.Con estas acciones, el gobierno municipal refrenda su compromiso de preservar las tradiciones que dan identidad a la ciudad.El principal centro de venta de pitayas se ubica en el Jardín Mexicaltzingo, situado en la intersección de las calles Mexicaltzingo y Colón.Para facilitar tu visita, te presentamos una lista de opciones prácticas para llegar sin contratiempos a disfrutar de este manjar:Consumir este fruto típico de Jalisco no es únicamente un acto de arraigo cultural, pues se trata de un producto que tiene algunos beneficios para la salud.-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF