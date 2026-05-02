El mes de mayo arrancó con uno de los fines de semana largos más esperados del año. Tras disfrutar del descanso obligatorio por el Día del Trabajo del viernes 1 de mayo de 2026, muchos trabajadores y estudiantes en México ya tienen la mirada puesta en el calendario de la SEP y de la LFT.

Saber cuándo cae el próximo puente funciona para organizar las finanzas, planear unas vacaciones familiares o simplemente recargar energías. Sin embargo, la respuesta a esta duda depende directamente de si te riges por el calendario escolar o por el laboral.

¿Cuándo es el próximo puente escolar de la SEP en 2026?

Para los estudiantes de educación básica, las noticias son sumamente alentadoras. La Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene contemplados varios días de suspensión de labores durante este mismo mes de mayo, aliviando la carga académica antes del cierre del ciclo escolar.

El primer respiro llegará en tan solo tres días. El próximo martes 5 de mayo se conmemora el aniversario de la Batalla de Puebla. Aunque no genera un fin de semana largo natural, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria no asistirán a las aulas en todo el país.

Si te preguntas por un puente real y continuo, la respuesta es el viernes 15 de mayo. En exactamente 13 días, la celebración del Día del Maestro otorgará un fin de semana largo para millones de estudiantes y docentes en todo el territorio nacional.

Además, el mes cerrará con la tradicional Junta de Consejo Técnico Escolar el viernes 29 de mayo. Esto sumará otro fin de semana largo exclusivo para la comunidad estudiantil, permitiendo a las familias organizar pequeñas salidas locales.

¿Qué dice la Ley Federal del Trabajo sobre los próximos descansos?

El panorama es drásticamente distinto para el sector formal. Si eres empleado y te riges bajo la Ley Federal del Trabajo (LFT), la paciencia será tu mejor aliada tras este puente del 1 de mayo, ya que la sequía de asuetos es inminente.

El próximo día de descanso obligatorio, mejor conocido como puente, a nivel nacional será hasta el miércoles 16 de septiembre, con motivo del Día de la Independencia de México. Para que llegue esta fecha patria, faltan exactamente 137 días a partir de hoy, 2 de mayo.

Al caer a mitad de semana, el 16 de septiembre no formará un megapuente. Para disfrutar de un fin de semana largo avalado por la LFT, los trabajadores tendrán que esperar hasta el 16 de noviembre, fecha en que se conmemora la Revolución Mexicana pues la celebración del día 20 se recorre al lunes.

Esto significa que faltan 198 días para el próximo puente largo. Durante los meses de junio, julio y agosto no existe ninguna festividad oficial que obligue a los empleadores a otorgar un día libre pagado, marcando el periodo más largo del año sin pausas oficiales.

¿Cómo se paga si te toca trabajar en un día festivo oficial?

Es importante recordar cómo funciona la ley en caso de que tu empresa requiera tus servicios durante un asueto obligatorio. La legislación mexicana es muy clara respecto a la protección de los derechos salariales de los trabajadores.

Si un empleado labora en un día feriado oficial, como lo fue el 1 de mayo o lo será el 16 de septiembre, tiene derecho a recibir su salario diario normal más un pago doble. Es decir, se le debe remunerar al triple por esa jornada laborada.

Si el descanso obligatorio llegara a coincidir con un domingo y el trabajador debe presentarse, el empleador también está obligado a cubrir la prima dominical del 25 por ciento adicional. Conocer esto te ayudará a exigir lo justo en tu entorno laboral.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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