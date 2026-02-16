Este pasado 12 de febrero se llevó a cabo la inauguración de la exposición “Músicos de a pie: Un viaje fotográfico por la música popular mexicana”, del fotógrafo Mariano Aparicio en la galería del Edificio Arroniz.

“Música de a pie” es una reunión de los acordes que se escuchan en mercados, tianguis, plazas, el transporte público y las calles de la ciudad. La apertura incluyó un conversatorio en el Salón Principal con la participación del autor, acompañado por el poeta Luis Vicente de Aguinaga, Cornelio García y la música Sara Valenzuela, en un diálogo que abordó el proceso creativo y el alcance social del proyecto.

Acerca de “Músicos de a pie”

La muestra reúne 35 fotografías en blanco y negro que retratan a músicos populares en su entorno cotidiano.

“Músicos de a pie” deriva del libro homónimo impulsado por la Fundación Cultural Konsulta, con apoyo de la Universidad de Guadalajara y la Secretaría de Cultura estatal.

El volumen amplía el registro visual con 20 textos de autores como Martín Solares, Carmen Villoro y Bernardo Esquinca, quienes dialogan con las imágenes desde la crónica, el ensayo y la ficción breve. Cada pieza literaria cuenta, además, con una adaptación sonora producida por Salvador López, disponible en plataformas digitales.

Con una trayectoria internacional, Aparicio fue miembro fundador de los diarios Siglo 21 y Público. Su trabajo ha sido publicado en medios como Time, Newsweek, El País y The Dallas Morning News.

La exposición podrá visitarse de manera gratuita de lunes a viernes, de 9:00 a 17:00 horas, en la galería de planta baja del Edificio Arroniz.

AO