"Viviendas del Bienestar" en Jalisco ¿en dónde se encuentran?

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha puesto en marcha el Programa Vivienda para el Bienestar, mediante el cual personas trabajadoras que cotizan en el Instituto puedan acceder a una vivienda digna.

El programa prioriza a grupos vulnerables, tales como mujeres jefas de familia, personas adultas mayores, población indígena y afromexicana, así como personas con discapacidad o quienes no tienen acceso a créditos de instituciones de seguridad social. Sin embargo, es accesible para todo mexicano y mexicana que cumpla con los siguientes requisitos:

Contar con al menos seis meses de antigüedad laboral

Percibir entre uno y dos salarios mínimos al mes

No tener un crédito hipotecario activo con el Instituto

El Infonavit busca facilitar el acceso a una vivienda digna para personas con ingresos bajos, promoviendo así mejores condiciones de vida y mayor equidad. Ante ello, el organismo también exhortó a las y los trabajadores a mantener actualizada su información personal —como teléfono, correo electrónico y domicilio— a través de su cuenta en línea o en los Centros de Servicio, donde además podrán consultar la oferta de viviendas disponible en su zona.

¿En dónde están ubicadas las "Viviendas del Bienestar" de Jalisco?

El programa ha comenzado con un punto de venta en El Salto, en el fraccionamiento Infonavit Parques del Triunfo IV, ubicado en Libramiento Agua Blanca, a media cuadra de Calzada del Trabajo. Desde el día de ayer, en esta dirección se ofrece atención a los trabajadores interesados en un horario de 09:00 a 19:00 horas de lunes a domingo. En este espacio, las personas trabajadoras podrán conocer de primera mano las opciones disponibles, resolver dudas y recibir asesoría sobre el proceso para adquirir una vivienda dentro de este esquema.

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OB