Vivienda para el Bienestar: ¿En dónde realizar el trámite en Jalisco? (MAPA)

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) puso en marcha un nuevo espacio de atención en El Salto , con el objetivo de acercar a las y los derechohabientes a las casas que forman parte del Programa Vivienda para el Bienestar.

Este punto de venta fue habilitado para que las personas trabajadoras que cotizan en el Instituto puedan conocer de primera mano las opciones disponibles, resolver dudas y recibir asesoría sobre el proceso para adquirir una vivienda dentro de este esquema, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Ubicación y horario de atención

El módulo se encuentra en el fraccionamiento Infonavit Parques del Triunfo IV, específicamente sobre Libramiento Agua Blanca, a unos metros de Calzada del Trabajo.

El servicio ya está disponible desde el 17 de marzo y opera todos los días de la semana, en un horario continuo de 09:00 a 19:00 horas.

Requisitos para acceder a las viviendas

Quienes deseen participar en este programa en Jalisco deberán cumplir con condiciones básicas establecidas por el Infonavit:

Contar con al menos seis meses de antigüedad laboral

Percibir entre uno y dos salarios mínimos al mes

No tener un crédito hipotecario activo con el Instituto

Recomendaciones para los interesados

El organismo también exhortó a las y los trabajadores a mantener actualizada su información personal —como teléfono, correo electrónico y domicilio— a través de su cuenta en línea o en los Centros de Servicio, donde además podrán consultar la oferta de viviendas disponible en su zona.

Finalmente, el Infonavit reiteró que este programa tiene un enfoque social, orientado a facilitar el acceso a una vivienda digna para personas con ingresos bajos, promoviendo así mejores condiciones de vida y mayor equidad.

EE