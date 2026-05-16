La vida nocturna de Guadalajara despide hoy a uno de sus grandes pioneros y referentes indiscutibles de los últimos años. Este sábado 16 de mayo marca el cierre definitivo de El Rey Mezcalería, el icónico establecimiento que detonó el boom del mezcal en la ciudad y que cierra su “puertita” tras casi 18 años de servicio ininterrumpido que dejó una huella imborrable en la memoria colectiva de la Perla Tapatía.

Fundado en agosto de 2008 por Ed Hopfner, el lugar pasó de ser un experimento clandestino a convertirse en el epicentro de la fiesta tapatía durante la década de los 2010. Hoy, El Rey Mezcalería abre por última vez en punto de las 20:00 horas para decir adiós a varias generaciones de fieles clientes que buscan despedirse del espacio que revolucionó sus fines de semana.

El espacio que acogió a leyendas

Tras su apertura basada en una propuesta del centro de México, su popularidad creció a un ritmo tan acelerado que pronto atrajo a figuras de talla internacional. Por sus pasillos desfilaron artistas de renombre como Rubén Albarrán de Café Tacvba, integrantes de Tame Impala, el dúo francés Justice, la banda Zoé y Fer de Porter, consolidando al recinto como un refugio cultural para músicos, extranjeros y estudiantes que buscaban un ambiente relajado y auténtico.

¿Por qué cierra El Rey Mezcalería?

El fin de esta exitosa era responde a una compleja mezcla de factores comerciales y generacionales. Según explicó su propio fundador, la actual sobreoferta de bares en la ciudad, el cambio natural en los hábitos de consumo de sus clientes originales y la mudanza de su ubicación original en 2023 mermaron significativamente la afluencia habitual del establecimiento, llevándolos a tomar la difícil pero necesaria decisión de bajar el telón definitivamente.

A pesar de esta baja reciente en su clientela diaria, la semana de despedida ha lucido completamente abarrotada. Los tapatíos han regresado masivamente para revivir sus mejores noches, demostrando que el lugar aún conserva esa chispa única que lo caracterizó desde su inauguración, la cual fue apadrinada por el reconocido mánager Ben Ibarra hace casi dos décadas, cuando la ciudad apenas comenzaba a descubrir el encanto de los destilados artesanales.

Detalles y tips para despedir HOY a El Rey Mezcalería

Si planeas asistir a esta histórica despedida de sábado, toma en cuenta esta lista de puntos clave para disfrutar al máximo tu velada:

Llega temprano: Las puertas abren a las 20:00 horas y se espera un lleno total desde los primeros minutos.

Música en vivo: El cierre musical estará a cargo de los talentos locales Réflex, Redhead y Brawwnie.

Pide un clásico: No te vayas sin probar el tradicional Mezcal Ixcall, la bebida insignia de la casa.

Paciencia en la barra: Habrá alta demanda, así que ve con actitud de celebrar y compartir el tiempo.

Esta noche no solo se cierra un simple bar, sino un capítulo verdaderamente fundamental del entretenimiento tapatío. El lugar que enseñó a beber destilados de agave a toda una ciudad se despide en la cima de la nostalgia, rodeado del cariño de la inmensa comunidad que lo vio nacer, crecer y convertirse en un referente indiscutible que marcó un antes y un después en la forma de divertirse en la metrópoli.

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Así que ajusta tu agenda de fin de semana, reúne a tus mejores amigos y lánzate a brindar una última vez. La gran fiesta de hoy promete ser un homenaje vibrante y alegre a casi dos décadas de anécdotas, buena música de fondo y largas conversaciones que definieron la juventud de miles de personas en la capital de Jalisco.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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OB

