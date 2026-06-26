Jalisco busca más inversiones españolas tras reunión entre el Gobernador y el Rey Felipe VI

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, destacó la reunión que sostuvo esta mañana con el Rey Felipe IV de España, quien visita la ciudad en el marco del Mundial de Futbol 2026.

En la reunión, el mandatario jalisciense y el monarca español hablaron de diversos temas como agua, energéticos, inversiones y hasta de futbol, entre otros.

En el encuentro realizado en el hotel Barceló, frente a Expo Guadalajara, estrecharon los lazos de colaboración existentes en rubros como cultura, deporte y desarrollo económico, además de demostrar en Jalisco la hermandad que prevalece con la comunidad española.

Un encuentro de hermandad y futbol

Lemus Navarro detalló que en la reunión estuvieron los ministros de Educación, Cultura y Deportes, y Desarrollo Económico.

“Lo que estamos trabajando con dos empresas españolas es la posibilidad del acueducto Chapala- Guadalajara y la planta potabilizadora número uno. En materia energética, estamos trabajando con una empresa española para la planta de ciclo combinado; es una inversión privada de una empresa española”, comentó.

Ambas delegaciones abordaron diálogos sobre la relevancia de las agendas bilaterales con un contexto internacional y local, en el que Jalisco destaca la relación institucional por los lazos históricos que unen a Jalisco y México con España.

El mandatario explicó que si bien la principal relación comercial de Jalisco es con Estados Unidos, España se ha convertido en el segundo inversor más importante.

“Esto muestra la confianza y el interés que tienen las empresas españolas”, sostuvo.

En el encuentro también hablaron sobre el interés de crecer las inversiones de empresas españolas en materia hotelera, turística y aviación.

“Le pedí al Rey Felipe, con todo respeto, apoyo para que el vuelo de Guadalajara-Madrid de forma directa está aforado al 96%, entonces pedí el apoyo al Rey Felipe para conseguir ahora un vuelo directo por Iberia, el que tenemos es por Aeroméxico, y para tener un vuelo por la subsidiaria de Iberia, que es Vueling”, detalló.

En la reunión también se habló de las inversiones que tienen las empresas españolas en materia de tecnología y cómo se quiere seguir creciendo.

Lemus Navarro calificó la reunión como extraordinaria, ya que también habló de futbol con el Rey, a quien le deseó lo mejor para el encuentro que sostendrá esta noche la selección de España contra Uruguay.

También hablaron de jugadores mexicanos y españoles que han destacado y que tuvieron participación en México, como Hugo Sánchez, Emilio Butragueño, Fernando Hierro, José Miguel González (Michel), entre otros.

“Le platiqué de nuestro estadio, que es un estadio que tiene 15 años, que es un estadio muy moderno que tiene un aforo para 45 mil personas”, añadió.

NG