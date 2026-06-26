La Unión Europea lleva al Paseo Alcalde una mirada del futbol más allá de la cancha

Este viernes fue inaugurada la exposición “La Unión Europea en la cancha. Reflejos de una pasión compartida”, instalada sobre Paseo Alcalde , entre las calles San Felipe y Reforma, una muestra fotográfica que reúne 27 imágenes para destacar cómo el deporte puede convertirse en un lenguaje común capaz de transmitir valores como la inclusión, el respeto, la diversidad y el trabajo colectivo.

EL INFORMADOR / H. NAVARRO

La exhibición forma parte de un recorrido por las tres sedes mundialistas del país, luego de presentarse en Ciudad de México y Monterrey, y busca acercar al público a distintas miradas sobre el futbol dentro y fuera de las canchas.

La unión, un pilar fundamental

Durante la inauguración, el presidente de la Fundación Paseo Fray Antonio Alcalde, Enrique Ibarra Pedroza, destacó la relevancia de que Guadalajara reciba una muestra impulsada por la Unión Europea, institución a la que reconoció por promover políticas de integración.

“A la Unión Europea siempre le reconoceremos esa postura, esa política de inclusión. La Unión Europea siempre da ejemplos de lo que es una integración entre las naciones”, expresó.

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El funcionario también aprovechó el acto para recordar el legado de Fray Antonio Alcalde, personaje que da nombre al corredor peatonal donde permanecerá la exposición. Señaló que el religioso español fue una figura determinante para el desarrollo de Guadalajara gracias a obras en materia educativa, de salud e infraestructura.

“Fray Antonio Alcalde hizo esta ciudad. Ahí están sus obras, que serán imperecederas”, afirmó al recordar la fundación de la Real Universidad de Guadalajara, la construcción del Hospital de San Miguel y otras acciones que transformaron la entonces Nueva Galicia.

Futbol: más que un deporte, una identidad cultural

Por su parte, el director de Cultura de Guadalajara, Carlos González Martínez, aseguró que el futbol trasciende el ámbito deportivo y forma parte de la identidad cultural de las comunidades.

“Durante estos días de fiebre futbolera hemos sido testigos de que este deporte, además de arrancar pasiones, también habla de valores universales”, señaló.

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Explicó que las 27 fotografías invitan a conocer distintas realidades europeas a través del balón y se integran a una programación cultural más amplia que el municipio ofrece de manera gratuita.

“Esta exposición se suma a otras diez que ofrecen los siete museos de Guadalajara, todas de acceso gratuito, para que locales y turistas puedan disfrutar diferentes lecturas del futbol desde la ciencia, el arte y el trabajo comunitario”, comentó.

El recorrido: historias personales y sueños compartidos

En representación de la Delegación de la Unión Europea en México, el ministro consejero para la Sostenibilidad y la Transición Energética, Javier Arribas Quintana, destacó que la muestra busca reflejar principios compartidos entre Europa y México.

“Transmite valores que compartimos la Unión Europea y México, valores como la inclusión, el respeto, el compañerismo y el trabajo en equipo”, expresó.

El diplomático celebró además el ambiente que se vive en el país alrededor del futbol y felicitó a la selección mexicana por su desempeño.

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“Nos encanta ver a los mexicanos y a las mexicanas tan contentos y tan entusiastas. Tenemos que felicitarles por esa clasificación histórica”, dijo.

Tras el acto protocolario, Arribas Quintana encabezó un recorrido por la exposición para explicar algunas de las imágenes que la conforman.

Entre las fotografías destacó la imagen principal cedida por España, donde aparecen dos niños jugando futbol en un campo de Valladolid que, según relató, tiene un significado personal.

“Yo jugué en ese campo cuando era niño”, comentó, al explicar que estudió varios años en Valladolid y disputó partidos en ese mismo lugar.

Otra de las piezas que llamó su atención fue una fotografía proveniente de Lituania, en la que un niño abraza un balón de futbol.

“No hace falta ni una palabra para explicar lo que puede sentir o soñar”, expresó al señalar que la imagen refleja las aspiraciones que el deporte despierta desde la infancia.

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El recorrido también incluyó una fotografía de Cristiano Ronaldo, utilizada para ejemplificar la capacidad de superación.

“Nuestro cuerpo y nuestra mente pueden hacer muchas más cosas de las que uno piensa, siempre que se ponga el trabajo que se necesita”, afirmó.

Asimismo, presentó una imagen captada por él mismo durante un torneo organizado por la Unión Europea y ACNUR con niñas y niños migrantes, refugiados y desplazados. La fotografía muestra a varios menores sosteniendo un paracaídas multicolor.

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“Pareciera que solamente están jugando, pero en realidad están construyendo algo. El trabajo en equipo es fundamental y el otro principio esencial es la inclusión”, explicó.

La exposición permanecerá abierta al público sobre el corredor peatonal, consolidándose como un espacio de reflexión sobre el impacto global de la Copa del Mundo más allá de los resultados en el marcador.

NG