Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 16 de noviembre de 2025

El clima en El Salto para este domingo 16 de noviembre determina que estará con algo de nubes con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 28%.

Según se informó, el clima presenta un 24% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Lunes 17 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Martes 18 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Miércoles 19 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Jueves 20 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Viernes 21 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Sábado 22 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Domingo 23 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

