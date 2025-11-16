Honran el legado de Jorge Vergara con inauguración del museo JOVEM

En un emotivo evento que contó con un show de luces y fuegos artificiales en las faldas del estadio Akron, Amaury Vergara, presidente del Grupo Omnilife-Chivas, inauguró el nuevo museo JOVEM, una instalación de arte y tecnología que honra la memoria, el legado y la visión de ciudad de Jorge Vergara.

El museo es el primero de su tipo dentro de un estadio de futbol en el mundo, y busca combinar el deporte, la cultura y la innovación. La directora operativa de este espacio y de la Fundación Jorge Vergara, Ana Karina Vázquez, recordó que Jorge Vergara logró fusionar su labor como empresario con la espiritualidad y conciencia social.

Agregó que este lugar celebra a don Jorge, quien era “un gran conocedor del arte, sin olvidar que parte de amar el arte es impulsar al talento artístico. Jorge sabía la importancia de compartir, y por ello transformó la vida de miles de personas. Ese era Jorge Vergara”.

Por su parte, Amaury Vergara comentó que las fuerzas que impulsaban a su padre eran transformar la ciudad que amaba y a México, por lo que dejó una “huella luminosa” a través de Omnilife, Chivas y varios proyectos. Anotó que la idea de construir este museo nació hace cinco años, cuando se realizó una exhibición en el estadio Akron con objetos personales y recuerdos de don Jorge.

Añadió que su padre no guardaba posesiones materiales, ni habría imaginado que hicieran un museo en su nombre. Incluso habría estado en contra de una estatua o un memorial para recordarlo. Por ello, “teníamos muy claro que todo debía inspirarse en lo que realmente lo hacía especial: su visión, su propósito, su pasión, su deseo permanente de transformar, ayudar y de crear. No queríamos un mausoleo, queríamos un proyecto vivo. No queríamos un recuerdo del pasado, sino una extensión de su legado hacia el futuro”.