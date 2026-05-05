Martes, 05 de Mayo 2026

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Mery Pozos dialoga con jóvenes en el CUCEA sobre Gobernanza y Ética política

El evento contó con la presencia de la rectora del CUCEA Mara Robles y fue moderada por estudiantes del centro

Por: El Informador

En el evento, la asambleísta de Morena escuchó y dialogó con jóvenes respecto a diversos temas y problemáticas tocantes para la política mexicana. ESPECIAL

En el evento, la asambleísta de Morena escuchó y dialogó con jóvenes respecto a diversos temas y problemáticas tocantes para la política mexicana. ESPECIAL

El día de ayer, en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) se llevó a cabo un diálogo entre jóvenes, estudiantes universitarios y Mery Pozos, Diputada Federal por parte de Morena. La charla se centró en temas como Gobernanza y Ética política, así como la economía del país y su crecimiento.

En el evento, la asambleísta de Morena escuchó las reflexiones de las y los jóvenes sobre los retos actuales, propuestas y profundos cuestionamientos respecto a los temas antes mencionados. Durante la charla, se identificó con la comunidad estudiantil crítica y comprometida con los problemas de actualidad.

En ese sentido, Pozos consideró al grupo estudiantil como una señal de que existe una generación lista para transformar la realidad del país. Así mismo, destacó que el diálogo con jóvenes permite enriquecer el debate público, además de que resulta un ejercicio de participación activa clave para construir una mejor ciudad un mejor país.

Mery Pozos sostuvo un diálogo con estudiantes en el CUCEA. ESPECIAL  
Mery Pozos sostuvo un diálogo con estudiantes en el CUCEA. ESPECIAL  

El evento “Gobernanza, Ética y Resultados” con Mery Pozos contó con la presencia de la rectora del CUCEA Mara Robles; y con los estudiantes Alan Lomelí, como conductor del diálogo; y Gerardo Vizcaino como moderador.

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