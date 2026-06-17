Vinculan a proceso a 17 personas por presuntos abusos y maltratos contra menores de edad

La Fiscalía de Jalisco informó que 17 personas fueron vinculadas a proceso por su presunta responsabilidad en delitos que atentan contra la integridad y bienestar de menores de edad.

La Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia señaló que los resultados de dichas vinculaciones se obtuvieron entre el 1 y el 15 de junio de este año, tras investigaciones en los municipios de Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tonalá, demarcaciones donde se recibieron las denuncias correspondientes.

De ellos, un total de 7 procesos se iniciaron por el delito de abuso sexual infantil, 3 carpetas de investigación fueron judicializadas por maltrato de menores de edad y otros 3 casos corresponden al delito de abandono de familiares.

Además, se contabilizó un caso en los delitos de lesiones, robo de menores, sustracción de menores y trata de personas, según informó la Fiscalía estatal en un comunicado.

El enemigo en casa: agresores del círculo cercano

El análisis arrojó que la mayoría de los agresores pertenecen al entorno familiar directo e indirecto de las víctimas , identificando a los imputados como cónyuges, parejas sentimentales de familiares o parientes consanguíneos.

Las indagatorias fueron conducidas con perspectiva de género, exhaustividad y debida diligencia por el Ministerio Público. Con ello, se logró cumplimentar 13 mandamientos judiciales vigentes, mientras que cuatro señalados fueron citados a comparecer.

Situación legal y medidas cautelares

Tras evaluar la solidez jurídica de la teoría del caso sustentada por esta institución, el órgano jurisdiccional determinó la prisión preventiva oficiosa para ocho de los imputados.

Además, a seis de los imputados se les impusieron medidas cautelares diversas, a dos más se les autorizó la suspensión condicional del proceso, y respecto a uno de los señalados, el juez decretó la no imposición de medidas pese a las evidencias recabadas por la autoridad estatal en las indagatorias de los hechos.

NG