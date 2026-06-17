Mundial 2026: Reportan cero quejas en Profeco por la justa deportiva

A casi una semana de la inauguración de la Copa Mundial 2026 de la FIFA, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que, hasta el momento, no se han recibido quejas con motivo de la justa deportiva .

La venta de boletos falsos, incremento en los precios, renta de hospedaje y quejas por mal servicio son las principales quejas que espera atender la dependencia, pero, hasta ahora, no se ha presentado ninguna de manera formal.

Sin quejas en la Profeco

Marco Antonio Romero, titular de la Profeco en Guadalajara, explicó que desde hace unos días reforzaron las visitas de inspección en varios puntos de la ciudad. Explicó que en el Centro Histórico y la zona del Fan Fest están monitoreando que los precios estén debidamente exhibidos.

"Estamos monitoreando la zona del Fan Fest y los precios están colocados y, como no se cobra el ingreso, no hay controversia", explicó.

Añadió que en el Estadio Guadalajara todos los vendedores tienen exhibidos los precios en las charolas y los locales fijos los tienen a la vista del consumidor.

"En el estadio, en la ocasión anterior que tuvimos, esperábamos ver consumidores que hayan tenido algún tipo de fraude con la compra de boletos, pero no tuvimos ningún tema de eso; estuvimos asesorando para que pudieran descargar los boletos y los pudieran ver en la aplicación", comentó.

Asimismo, dijo que en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara no se han recibido quejas o reclamaciones por temas que tienen que ver con la justa deportiva.

El entrevistado hizo un llamado a los consumidores que se vieran afectados por algún tema para que presenten su queja correspondiente. Pueden presentar su denuncia en las oficinas de la Profeco en Av. 16 de Septiembre 564, Zona Centro, 44100 o en el teléfono: 33-36-15-73-89 .

A nivel nacional, ante alguna irregularidad, la Profeco pone a disposición de las y los consumidores el Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722, las redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco, y Facebook: ProfecoOficial y los correos electrónicos: denunciasmundial@profeco.gob.mx, denunciasprofeco@profeco.gob.mx, asesoria@profeco.gob.mx y denunciapublicitaria@profeco.gob.mx.

La oficina de Profeco en Guadalajara estableció varios lugares para realizar las inspecciones:

Estadio Guadalajara, en Zapopan

Fan Fest oficial, en Guadalajara

Explanada Zapopan Centro

Aeropuerto Internacional de Guadalajara

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FF