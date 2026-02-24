El pasado domingo 22 de febrero, una ola de violencia azotó Jalisco y otros Estados de la República mexicana tras un operativo encabezado por el Gobierno federal en el municipio de Tapalpa , que culminó con el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, considerado uno de los capos más buscados por la DEA y líder del Cártel Nueva Generación (CNG).

Te puede interesar: Coparmex Jalisco estima pérdidas millonarias tras hechos de inseguridad en el Estado

A lo largo del día se registraron múltiples bloqueos mediante la toma de camiones y automóviles por parte de presuntos integrantes del crimen organizado, quienes incendiaron los vehículos y los dejaron atravesados en carreteras y caminos para obstruir la circulación.

En medio de estos hechos, se viralizó un video en el que se observa a varios sujetos a bordo de una camioneta blanca, presuntamente vinculados al CNG, intentando cerrarle el paso a un autobús con pasajeros , aparentemente con la intención de detenerlo para cometer un acto vandálico. No obstante, el intento fue frustrado por la rápida reacción del conductor.

En las imágenes se aprecia cómo los hombres armados le marcan el alto al chofer, quien hace caso omiso y continúa avanzando. Cuando la camioneta maniobra para intentar bloquear el paso del autobús, el conductor reacciona con rapidez y embiste el vehículo, proyectándolo contra un muro de contención.

Tras el impacto, el autobús continuó su trayecto mientras los tripulantes de la camioneta descendieron y huyeron del lugar.

Visualice el video aquí:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por EL INFORMADOR (@informador)

El hecho se volvió viral en redes sociales, donde cientos de usuarios reconocieron la actuación del conductor, destacando que su reacción permitió poner a salvo tanto su vida como la de los pasajeros.

También puedes leer: EU retira recomendación de resguardo para sus ciudadanos en la ZMG

Posteriormente, comenzó a circular otra grabación captada por la cámara del propio autobús, en la que se aprecia con mayor claridad cómo los presuntos agresores intentan emparejarse para detener la unidad. En el video se observa que el chofer intenta esquivarlos; sin embargo, la camioneta vuelve a colocarse a su lado izquierdo, momento en el que decide impactarla contra el muro, ante la mirada de los pasajeros, quienes se tiraron al suelo para resguardarse ante un posible ataque armado.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

A pesar de la tensión del momento, no se reportaron personas lesionadas y tanto el conductor como los pasajeros lograron salir ilesos de la situación.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP