VIDEO | Regidora de Ocotlán asiste a un evento con un mono araña y la denuncian con SEMARNAT

El domingo 8 de febrero se llevó a cabo la ceremonia de presentación de la canción de Ocotlán, Jalisco, en donde Silva Iliana Villarruel, regidora de Cultura del Ayuntamiento, fue captada con un mono araña en el evento, al que presuntamente agredió.

La especie es un Ateles geoffroyi, que se encuentra dentro de la lista de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, en la categoría de animales en peligro de extinción.

A su vez, el artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre establece que ningún ejemplar de primate, sea cual sea la especie, podrá ser sujeto de aprovechamiento extractivo, por lo que su comercialización está estrictamente prohibida. De lo contrario, se considera un delito según el Código Penal Federal, con sanciones de 1 hasta 9 años de prisión.

Al mismo tiempo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente instaura que no existe ningún tipo de permisos para la tenencia de estos animales, es decir, está prohibido tenerlos como mascotas. El desconocimiento de sus características biológicas puede implicar un riesgo tanto para los animales como para las personas.

A través de redes sociales circula un video en el que se observa a la regidora con un pequeño mono araña, vestido con un mameluco rosa, en sus brazos.

Denuncian a regidora de Ocotlán por asistir a evento con un mono araña, especie protegida. En video se observa un presunto manotazo al ejemplar para controlarlo. La tenencia de estos primates está prohibida por la NOM-059-SEMARNAT.

En el video, se ve cómo Villarruel le da un manotazo al primate segundos antes de ser presentada en el evento cultural. La difusión del clip ha desatado una ola de críticas hacia la regidora, tanto por el trato al mono como por su portación.

“Sí así se maneja la regidora! Ya me imagino sus políticas de protección ambiental y cuidado del medio ambiente en el municipio?”, “Además de traer un animalito prohibido, además violenta al animalito. Ojalá se tomen cartas en el asunto”, “Solo espero ese animal termine en buenas manos con gente que sepa cuidarlo”, son solo algunos de los comentarios que se leen.

Por esta razón, la mujer fue denunciada ante la SEMARNAT pues, como se mencionó, el mono araña es una especie protegida.

La regidora Villarruel explicó en redes que, durante la ceremonia, quiso interactuar con el mono que llevaba uno de los asistentes, y solo lo sostuvo por un momento. Además, reconoció que su manera de actuar no fue correcta, y menos en un espacio público. Aclaró que el animal no es suyo y nunca ha estado bajo su cuidado.

