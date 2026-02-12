Este jueves durante la rueda de prensa semanal de seguridad, autoridades en la materia descartaron tener investigaciones contra Severo Flores Mendoza, quien fuera comisario de Ameca y separado del cargo en 2022 cuando la Oficina de Control de Bienes Extranjeros —OFAC por sus siglas en inglés— del Gobierno de Estados Unidos lo "fichó" como un colaborador del Cartel Nueva Generación.

El nombre de Severo Flores Mendoza vuelve a cobrar relevancia en el contexto en el cual, según las investigaciones que se siguen contra el exalcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, se señala a Flores Mendoza, alias "El Mago", de ser un enlace directo de su comisario en Tequila, Juan Manuel Pérez Sosa, con el cartel ya mencionado.

"Que yo recuerde, no tenemos alguna carpeta [de investigación], pero vamos a verificarlo para ver si en alguna de ellas está señalado. Hay que recordar que por ahí salió una nota de Estados Unidos que lo estaban buscando, si no mal recuerdo, ya hace varios años. Sin embargo, no podría especificar y decir si hay alguna carpeta en la que esté señalado para poder dar certeza", señaló el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, versión apoyada por el coordinador general estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada.

El fiscal añadió que, por el momento, no hay información desde lo estatal que hable de alguna relación entre Severo Flores, la situación en Tequila, y el contexto de criminalidad en la Región Valles de Jalisco.

Desde el 02 de junio de 2022 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones económicas y congeló las cuentas del entonces comisario de Seguridad de Ameca, Severo Flores Mendoza, señalado por la autoridad estadounidense como "un policía municipal corrupto que proporciona información de seguridad al CNG a cambio de sobornos".

A Flores Mendoza se le liga directamente con otras figuras relevantes del Cartel Nueva Generación, como Nemesio Oseguera alias "El Mencho" y Carlos Andrés Rivera Varela alias "La Firma" , señalado en el asesinato del exgobernador, Jorge Aristóteles Sandoval, y ambos fichados también por el gobierno estadounidense.

A partir de ello, Severo Flores fue separado del cargo, pero continúa en libertad ante la ausencia de investigaciones en su contra desde lo local, que desde entonces negaron tener las autoridades de Jalisco, e incluso, se llegó a afirmar, "tampoco había investigaciones de orden federal" en este sentido.

Sin embargo, a partir de lo dado a conocer por la Fiscalía General de la República, se confirma que el excomisario, hoy libre, ya se encuentra bajo la mira de las autoridades federales.

