Rescatan a familia varada en el Lago de Chapala

La tarde de este viernes, mientras paseaban en el Lago de Chapala, una familia quedó varada a bordo de una embarcación.

La Secretaría de Seguridad del Estado informó que el hecho se debió a una falla mecánica en el bote, por lo que no pudieron continuar.

Debido a ello, de inmediato se movilizó al Escuadrón Anfibio de la Policía de Jalisco, que acudió al punto para brindarles apoyo remolcándolos a un sitio seguro.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado, todos los integrantes de la familia fueron reportados en buen estado de salud.

Las cuatro personas fueron llevadas hasta el Club Náutico, en La Floresta, donde en diciembre pasado la dependencia estatal inauguró una base de este equipo de rescate especializado que ha participado en al menos tres rescates.

Las cuatro personas fueron llevadas hasta el Club Náutico, en La Floresta

El Escuadrón Anfibio de la Secretaría de Seguridad de Jalisco opera en el Lago de Chapala, con base y labores de rescate recientes en la zona del Club Náutico en La Floresta.

Este grupo especializado realiza patrullajes de vigilancia, prevención y auxilio, incluyendo rescates de embarcaciones varadas cerca de la Isla de los Alacranes.

El 25 de enero de 2026, elementos del Equipo Anfibio de la Policía de Jalisco, en estrecha coordinación con la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ), rescataron a 11 jóvenes que también quedaron varados en una embarcación en el Lago de Chapala.

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YC