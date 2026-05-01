Luego de la respuesta del público en su temporada anterior, la zarzuela "El orgullo de Jalisco" regresó al escenario del Teatro Degollado la noche de este viernes con una nueva temporada que confirma la vigencia de un género escénico profundamente ligado a la historia cultural del país. El montaje, que en 2025 marcó el rescate de una obra perdida durante décadas, vuelve ahora con un elenco renovado y dos funciones consecutivas -luego de su estreno este viernes- programadas para los días 2 y 3 de mayo de 2026, en una apuesta por consolidar su presencia dentro de la cartelera cultural de la ciudad.

El regreso de la producción responde tanto al interés del público, como también al reconocimiento de la zarzuela como una forma de teatro musical que dialoga con la memoria colectiva. La obra conserva la música del compositor español Federico Moreno Torroba y el libreto del dramaturgo mexicano Antonio Guzmán Aguilera, con adaptación y dirección general de Leopoldo Falcón y dirección musical del maestro Allen Vladimir Gómez, quienes han impulsado la continuidad del proyecto desde su recuperación histórica.

El regreso de la producción responde tanto al interés del público. J.ACOSTA

Una historia que vuelve a la ciudad que la inspiró

La trama de "El orgullo de Jalisco" se sitúa en un barrio de Guadalajara durante la década de 1940 y gira en torno al regreso de "Paco Aldana", un charro jalisciense que vuelve a su ciudad natal después de una estancia en la capital. Su retorno reaviva el vínculo con "Cristina", un amor que permanece latente, pero un engaño ideado por "Don Florencio" —quien finge un matrimonio entre ambos— desata una serie de enredos, celos y situaciones cómicas entre los habitantes de un barrio tradicional de Guadalajara.

La escenografía del Degollado remontaba a ese barrio típico, con locales, restaurantes de birria, un séquito colorido de cantantes, y la imagen de la Catedral como telón de fondo. La historia avanza entre escenas musicales y momentos de humor que reflejan la vida cotidiana de la ciudad, hasta culminar en una celebración colectiva donde los personajes encuentran reconciliación. La estructura narrativa responde a la tradición de la zarzuela, donde el canto, el diálogo y la danza se combinan para construir un relato que alterna drama y comedia.

La trama de "El orgullo de Jalisco" se sitúa en un barrio de Guadalajara durante la década de 1940 y gira en torno al regreso de "Paco Aldana". J.ACOSTA

Nuevas voces para una obra recuperada

La temporada 2026 se presenta con un elenco renovado que asume los papeles centrales de la historia. La soprano Claudia Cota interpretó con maestría a "Cristina", mientras que Carlos López dio vida a "Paco Aldana", los protagonistas de la trama amorosa que sostiene la obra. El reparto incluye además a Alejandro Sierra como el "Sargento Cabo 14", Bethzavé Palacios Soria en el personaje de "La Chona", Estefanía Avilés como "Kitty", entre otros.

La segunda temporada en el Degollado fue bien recibida por el público, que respondió con risas a las situaciones cómicas de los personajes, y que aplaudió a cada número musical con el que los cantantes se desenvolvían en el escenario.

La escenografía recrea un entorno doméstico y festivo inspirado en la vida cotidiana de Guadalajara. J.ACOSTA

La puesta en escena reunió a más de cien artistas, entre músicos, cantantes, actores y bailarines, en una estructura escénica que reproduce la escala de los montajes tradicionales de la zarzuela, en un ensamble que combinó distintos registros musicales y vocales. La historia llenó de risas y aplausos al Degollado, que siguieron las peripecias románticas de "Paco Aldana" y "Cristina", hasta que logran resolver sus desencuentros, y sus amores llegan a buen puerto entre la música feliz que entusiasmó a todos los presentes en el Degollado, volviéndolos parte de la celebración, de la fiesta.

La escenografía recrea un entorno doméstico y festivo inspirado en la vida cotidiana de Guadalajara: patios, cantinas, calles de barrio y espacios comunitarios que funcionan como marco visual de la historia. Los elementos escénicos, lejos de reconstruir un pasado idealizado, evocan la memoria colectiva de la ciudad y su identidad cultural.

El rescate de una obra desaparecida

La historia reciente de "El orgullo de Jalisco" comienza con el hallazgo de su partitura en 2020, después de décadas de ausencia en los escenarios. El documento fue localizado por el musicólogo Rooney Josué Hernández Villanueva en los archivos de la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, un descubrimiento que permitió iniciar el proceso de restauración musical y escénica.

La obra había sido estrenada originalmente en 1947 en la Ciudad de México, en un contexto marcado por la presencia de artistas españoles exiliados que encontraron en México un espacio para continuar su labor creativa. Ese cruce cultural entre España y México dio origen a una pieza que fusiona la tradición de la zarzuela con elementos de la música popular jalisciense.

La recuperación de la partitura implicó un trabajo técnico y documental que incluyó la revisión de materiales históricos, la reconstrucción de arreglos musicales y la adaptación del libreto a las condiciones actuales de producción. El resultado fue una versión escénica que permitió devolver la obra a la vida cultural después de más de medio siglo de silencio. En su estreno en Jalisco, el año pasado, se contó con la presencia del maestro Plácido Domingo.

La permanencia de un género escénico

El regreso de "El orgullo de Jalisco" para una nueva temporada confirma la capacidad de la zarzuela para mantenerse vigente dentro de la programación cultural contemporánea, con elementos jaliscienses con los que seguimos identificándonos, y los mismos dramas de amor con los que nos hemos identificado todos los tiempos.

La obra representa también un ejemplo de continuidad cultural, al demostrar que el patrimonio escénico puede recuperarse y adaptarse a contextos actuales sin perder su esencia. La presencia de nuevas voces y nuevas interpretaciones permite que la zarzuela siga evolucionando y mantenga su lugar dentro del panorama artístico de Jalisco, luego su buena recepción del año pasado.

J.ACOSTA

Más que una reposición, la temporada 2026 se presenta como la consolidación de un proyecto que ha logrado reinsertar una obra histórica en la vida cultural de Guadalajara. El regreso de la zarzuela al escenario, más que un ejercicio de memoria, confirma la posibilidad de mantener vivas las tradiciones escénicas mediante el trabajo colectivo y la renovación constante del talento artístico.

"El orgullo de Jalisco" tendrá funciones los días 2 y 3 de mayo en el Teatro Degollado. Boletos desde $50 pesos en taquillas del Teatro y Boletomovil.

YC