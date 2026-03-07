Este domingo 8 de marzo, Guadalajara se prepara para ser el escenario de diversas movilizaciones en el marco del Día Internacional de la Mujer. Ante este panorama, las autoridades han anunciado un operativo vial que contempla restricciones importantes en la zona céntrica de la ciudad, debido al paso de las diversas manifestaciones, cabe resaltar que esta medida también se extenderá a las zonas aledañas.

Si quieres conocer todos los detalles relacionados a este evento, a continuación te informaremos todo lo que necesitas saber para no obstaculizar tu ruta diaria ante estos cierres viales.

¿A qué hora inician los cortes a la circulación este 8M?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, los cierres viales preventivos comenzarán a partir de las 11:00 horas. Se prevé que la circulación se restablezca de manera paulatina una vez que pasen los últimos contingentes, aproximadamente entre las 19:00 y 20:00 horas.

Calles con cierres totales e intermitentes

Las vialidades que presentarán mayores afectaciones son:

Avenida Juárez y Avenida Vallarta: Cierre total desde Avenida Chapultepec hasta la Calzada Independencia.

Cierre total desde Avenida Chapultepec hasta la Calzada Independencia. Avenida Chapultepec: Restricción vehicular en ambos sentidos, especialmente entre Niños Héroes y Vallarta.

Restricción vehicular en ambos sentidos, especialmente entre Niños Héroes y Vallarta. Calzada Independencia: Cortes intermitentes y desvíos en su cruce con Juárez, así como en las inmediaciones del Parque Morelos y San Juan de Dios.

Cortes intermitentes y desvíos en su cruce con Juárez, así como en las inmediaciones del Parque Morelos y San Juan de Dios. Avenida Niños Héroes: Afectaciones en los alrededores de la Glorieta de las y los Desaparecidos durante la mañana.

Afectaciones al transporte público este 8M

El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) y diversas rutas de autobuses presentarán múltiples alteraciones. Específicamente, se espera que Mi Macro Calzada realice paradas técnicas o circuitos cortos al paso de las manifestantes, mientras que las líneas de trolebús que circulan por Avenida Vallarta serán desviadas.

Para evitar contratiempos, se recomienda a los automovilistas utilizar las siguientes vías:

Sentido Oriente-Poniente: Avenida Hidalgo, Avenida México, calle San Felipe, Juan Manuel o López Cotilla.

Avenida Hidalgo, Avenida México, calle San Felipe, Juan Manuel o López Cotilla. Sentido Norte-Sur: Avenida Unión, Enrique Díaz de León o Calzada Federalismo.

Para finalizar, es importante el mantenerse informado a través de canales oficiales para conocer actualizaciones en tiempo real sobre el paso de los diversos contingentes y acerca del estado del tráfico, con esto evitarás caer en fake news, además de que tus trayectos diarios no se verán afectados.

CT