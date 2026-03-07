Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 7 de marzo de 2026

El clima en El Salto para este sábado 7 de marzo informa que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 18%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 10 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Domingo 8 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Lunes 9 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Martes 10 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Miércoles 11 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Jueves 12 de marzo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Viernes 13 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Sábado 14 de marzo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

