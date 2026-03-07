Gobierno de Jalisco garantiza universidad privada a hijos de policías

El Gobierno de Jalisco impulsa el programa Legado, una estrategia que permite que hijos de policías estatales cursen estudios universitarios con becas completas en instituciones privadas. Actualmente, 192 jóvenes ya reciben este apoyo, que cubre el 100 por ciento de la colegiatura, además de un apoyo mensual de dos mil pesos y respaldo para transporte.

La iniciativa forma parte de una política para reconocer la labor de más de seis mil elementos de seguridad estatal y brindar oportunidades de desarrollo a sus familias. El programa fue presentado en abril de 2025 por el gobernador del Estado, Pablo Lemus Navarro.

Para acceder a las becas, los aspirantes participaron en el Curso Semilla, un programa propedéutico dirigido a 220 hijos de policías. Durante 13 semanas, los estudiantes recibieron 618 horas de preparación académica y de desarrollo personal, coordinadas por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco.

Durante el proceso, los jóvenes conocieron la oferta educativa de 13 universidades privadas de Jalisco. Entre las instituciones con mayor demanda se encuentran la Universidad del Valle de México, el ITESO y la Universidad Cuauhtémoc.