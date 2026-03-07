Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el sábado 7 de marzo de 2026

El clima en Chapala para este sábado 7 de marzo prevé que estará con cielo claro con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 25%.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Domingo 8 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Lunes 9 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Martes 10 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Miércoles 11 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Jueves 12 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Viernes 13 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Sábado 14 de marzo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

