De acuerdo con la actualización realizada hoy lunes 13 de abril al programa Quién es Quién en los precios de la Canasta Básica monitoreado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Jalisco cuenta con uno de los supermercados más caros de todo el país. Para el caso de nuestro estado, la comparativa se realiza junto a territorios como Baja California Sur, Aguascalientes, Durango, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas. El monitoreo se realizó del 6 al 10 de abril de 2026.

El precio de la Canasta Básica en dicho periodo osciló entre un máximo de $950 pesos y un mínimo cercano a los $800 pesos. El límite acordado por parte de la Profeco es de $910 pesos para los 24 productos.

Cabe destacar que las cantidades que integran la Canasta Básica se calcularon considerando el consumo semanal de un hogar de 4 integrantes, con base en los hallazgos del Censo de Población y Vivienda 2020 publicado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), dividiendo la cantidad total de habitantes entre los hogares censales (126’014,024 habitantes/35’219,141 hogares censales).

¿Cuál es el supermercado más caro de Jalisco, según la Profeco?

El Walmart ubicado sobre avenida Vallarta #5455 en la colonia Fraccionamiento La Estancia en Zapopan es el supermercado más caro de todo Jalisco. El precio ofertado para los 24 productos de la Canasta Básica fue de $922 pesos. Cabe destacar que, pese a ser el precio más alto en el estado y uno de los más caros en la región de competencia, el monto se encuentra por debajo del límite marcado por la Profeco.

ESPECIAL / PROFECO

El precio más alto para adquirir la canasta básica se registró en el Chedraui Selecto La Paz Colima en La Paz, Baja California Sur. La cifra registrada por la Profeco es de $957.10 pesos para los 24 productos del listado.

Por el contrario, el supermercado más barato de Jalisco se encuentra en Zapopan.

Precio de la canasta básica se mantiene pese a aumento en jitomate y tortilla

Para mitigar el impacto de la inflación en los hogares, el gobierno federal y el sector privado han reforzado sus estrategias conjuntas. El 17 de abril de 2026, la Profeco confirmó que se mantiene vigente el acuerdo del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), el cual fija un precio máximo de $910 pesos para los 24 productos esenciales de la Canasta Básica.

El acuerdo se mantiene pese al aumento en el precio individual del jitomate y de la tortilla. En días anteriores, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un aumento histórico en la hortaliza básica. A la par, el kilo de jitomate acumula diversos aumentos, tanto de jitomate bola como del saladette.

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OB