Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 13 de noviembre de 2025

El clima en El Salto para este jueves 13 de noviembre informa que estará con nubes con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 24%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Viernes 14 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Sábado 15 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Domingo 16 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Lunes 17 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Martes 18 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Miércoles 19 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Jueves 20 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

