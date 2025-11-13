Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el jueves 13 de noviembre de 2025

El clima en Guadalajara para este jueves 13 de noviembre determina que estará con nubes con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 20%.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Viernes 14 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Sábado 15 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Domingo 16 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Lunes 17 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Martes 18 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Miércoles 19 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Jueves 20 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

