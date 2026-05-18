Inauguran la Colmena de Lomas del Centinela en Zapopan, obra ganadora del presupuesto participativo

Una obra más del ejercicio de presupuesto participativo de Zapopan fue inaugurada esta tarde. Se trata de la Colmena en Lomas del Centinela, el quinto espacio de su tipo en el municipio –que contó con más de 17 mil votos- y que espera beneficiar a hasta seis colonias aledañas con actividades recreativas, deportivas, culturales, comedor comunitario, entre otros.

La construcción de las colmenas inició durante la administración municipal de Pablo Lemus y continúa con el alcalde Juan José Frangie. Están inspiradas en los Parques Bibliotecas de la ciudad de Medellín, Colombia, y buscan generar comunidad y atender las causas de la delincuencia. Cada espacio cuenta con transporte gratuito para trasladar a los usuarios al término de las actividades.

La coordinadora de Construcción de Comunidad del Ayuntamiento de Zapopan, María Gómez Rueda, resaltó la visión gubernamental para construir "comunidades sanas y comunidades de paz" con las colmenas. Estos espacios, dijo, son muestra de la apuesta del municipio por el desarrollo social y personal para incentivar la actividad económica en las colonias.

En tanto, la coordinadora de Gestión Integral, Estefanía Juárez Limón, afirmó que esta colmena está dirigida a las niñas y niños de Lomas del Centinela. "No sólo inauguramos un espacio, hoy damos un paso más en cómo estamos haciendo ciudad en Zapopan. Esta colmena Centinela forma parte de una red que nace para atender algo muy claro: que la ciudad no sólo crezca en infraestructura, sino también en comunidad. Que los espacios públicos se conviertan en oportunidades".

Este espacio contó con una inversión superior a los 66 millones de pesos y cuenta con áreas educativas, talleres, ludoteca, consultorio, cocina, comedor comunitario, huertos urbanos y espacios recreativos. El objetivo es reconstruir el tejido social y generar comunidad desde el ámbito local, puntualizó la funcionaria.

El alcalde Juan José Frangie coincidió en la visión de su administración para construir obras de infraestructura con enfoque social. Celebró que el presupuesto participativo de 2026 rompió récord con 180 mil votos; la meta es llegar a 200 mil personas.

50 mil usuarios mensuales son beneficiarios de las actividades de las cinco colmenas en el municipio, subrayó. "Cuídenla, disfrútenla, es de ustedes, es para que estén contentos en familia, con sus hijas, con sus hijos. Hay actividades de todo tipo y no tengo la menor duda que esto va a llevar a un Zapopan más justo e igualitario"

El gobernador Pablo Lemus destacó que se trata de infraestructura de bajo mantenimiento y que cuenta con espacios dignos para los usuarios. En Jalisco hay 11 colmenas, repartidas entre Guadalajara y Zapopan, y adelantó que los municipios de Lagos de Moreno y Puerto Vallarta tendrán una obra de este tipo, ambos con necesidades de reconstrucción del tejido social.

Aquí, los usuarios podrán aprender computación, sustentabilidad alimentaria y participar en actividades artísticas, enfatizó; se busca fomentar una cultura de paz, pues también se impartirán talleres contra la violencia. En las 11 colmenas hay alrededor de 140 mil personas.

"La propia colonia, a través de sus habitantes, son quienes le dan contenido […]. Lo más importante es el contenido que tiene la propia colmena. Una persona que sabe perfectamente, por ejemplo, cómo cultivar jitomate o calabacitas, de aquí de la propia colonia, viene a dar el taller. O el maestro de computación es de la propia colonia. Esto ayuda a generar comunidad".

Niem Jonás Aparicio Velázquez, de 11 años y usuario de la Colmena Centinela, mencionó que este espacio les permitirá disfrutar sanamente en comunidad, además de adquirir nuevos conocimientos. Invitó a los vecinos de la colonia a visitar el lugar y cuidarlo.

MF