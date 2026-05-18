El Gobierno de Tlajomulco de Zúñiga anunció el arranque de la rehabilitación de la avenida Roberto Michel, una vialidad clave para la movilidad y la conectividad de la localidad de El Zapote del Valle . La intervención se realizará en coordinación con el Gobierno de Jalisco.

El municipio afirmó que esta obra mejorará el acceso al Centro Integral para la Salud Mental Estancia Prolongada (CAISAME), a distintos centros educativos y a las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, atendiendo una de las principales demandas de los habitantes de la zona.

“Para poder anunciar una demanda muy importante que tenemos acá en la zona de Carretera a Chapala, en la avenida Roberto Michel, que es prácticamente el ingreso a El Zapote del Valle, y que conecta también con el centro psiquiátrico, la preparatoria y el Aeropuerto Este; una demanda ciudadana de mucho tiempo”, señalaron autoridades municipales.

David Zamora, titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco (SIOP), señaló que la obra ya se encuentra en proceso de licitación y precisó que esta vialidad forma parte de la red de carreteras estatales de Jalisco.

Por su parte, Omar Paredes Flores, director de Infraestructura Carretera de la SIOP, informó que los trabajos contemplan la rehabilitación de la vialidad desde la carretera federal hasta 100 metros adelante del hospital psiquiátrico, con un periodo estimado de ejecución de un mes.

“Vamos a realizar dos tipos de trabajos, de acuerdo con el diagnóstico realizado en esta primera etapa. En una primera fase haremos conservación periódica mediante rehabilitación de renivelaciones aisladas con carpeta asfáltica de entre 4 y 5 centímetros de espesor”.

“También rehabilitaremos el alumbrado público, ya que actualmente presenta fallas importantes. En una segunda fase se reconstruirá la vialidad con una nueva base de 30 centímetros y una carpeta asfáltica de 5 centímetros. Además, se colocarán luminarias nuevas en todo el tramo y se realizará señalización vertical y horizontal para garantizar una circulación más segura”, dijo.

Finalmente, Quirino Velázquez agradeció el respaldo y la coordinación entre el Gobierno Municipal de Tlajomulco y el Gobierno de Jalisco, y reiteró que continuarán sumando esfuerzos para impulsar obras de conectividad y movilidad en la zona sur del Área Metropolitana de Guadalajara.

El dato

La rehabilitación de la avenida Roberto Michel mejorará la accesibilidad hacia puntos estratégicos , como el CAISAME, centros educativos y el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, beneficiando diariamente a habitantes, estudiantes, trabajadores y visitantes de la zona.

, como el CAISAME, centros educativos y el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, beneficiando diariamente a habitantes, estudiantes, trabajadores y visitantes de la zona. La obra contempla no solo la renovación de la carpeta asfáltica, sino también la instalación de nuevas luminarias y señalización vertical y horizontal, lo que permitirá una circulación más segura y eficiente.

CORTESÍA.

SV