Guadalajara y San Luis Potosí firman acuerdo para el impulso turístico de ambas ciudades

En busca de fortalecer la cooperación institucional en desarrollo económico, turismo y el intercambio de buenas prácticas de gobierno, la Presidenta de Guadalajara, Verónica Delgadillo, firmó una Carta de Entendimiento con el Alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo.

Esta es la primera ocasión que ambos Municipios concretan un instrumento de colaboración de este tipo, lo que permitirá impulsar proyectos conjuntos que fortalezcan las acciones de los Gobiernos en beneficio de la ciudadanía, afirmó el ayuntamiento tapatío en un comunicado.

"Lo que ambas ciudades queremos y ambos alcaldes queremos es que las ciudades estén bien y que haya un ejercicio de corresponsabilidad de la ciudadanía con el espacio público. Compartimos la importancia del deporte y de mantener en buenas condiciones a través del arte, los lugares que sirven para ser comunidad como los parques, las unidades deportivas", señaló Vero Delgadillo en el marco de este acuerdo.

Además, afirmó, la firma de este acuerdo contribuye al enriquecimiento de la cultura de Jalisco.

"Lo que buscamos es potencializar ambas capitales y hermanarlas en las cosas que compartimos como historia, cultura, tradición y el turismo. El turismo es una actividad que permite que las personas descubran otros universos, otras realidades a través de su movilidad local, nacional o extranjera. Y lo que hoy estamos invitando es a que esa movilidad toque a estos municipios" manifestó Delgadillo García.

En su intervención, el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo, afirmó que con esta firma se estrecharan esfuerzos para incentivar el turismo en ambas ciudades.

"San Luis es ruta para venir a Guadalajara, de la Ciudad de México. Queremos atraer a turistas de San Luis Potosí y, además de servicios turísticos, darles condiciones de seguridad, de traslado, de información, de intercambio de buenas prácticas para que vengan a Guadalajara y viceversa", dijo Enrique Galindo.

Entre los compromisos establecidos en esta Carta de Entendimiento destacan el diseño e implementación de estrategias conjuntas de promoción turística y cultural, el intercambio de información estadística y técnica, la coordinación de campañas de difusión de destinos y actividades, así como la promoción de eventos culturales, deportivos y gastronómicos.

"El acuerdo cobra especial relevancia en el contexto de la Copa Mundial FIFA 2026, al consolidar una alianza estratégica entre dos ciudades con potencial turístico, económico y cultural, que buscan fortalecer su proyección nacional e internacional mediante la colaboración y el intercambio de experiencias", señaló la alcaldía en el comunicado.

Tanto la Presidenta de Guadalajara como el Alcalde de San Luis Potosí, coincidieron en que este hermanamiento permitirá fortalecer el desarrollo de políticas públicas innovadoras, fomentar la corresponsabilidad entre ciudades y generar beneficios compartidos para las y los habitantes de ambos municipios.

MF