Vero Delgadillo presenta plan de obra pública 2026 en Guadalajara

Vero Delgadillo, presidenta municipal de Guadalajara, presentó el Plan de Obra Pública 2026 ante la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), el cual contempla una inversión multianual de 2 mil 200 millones de pesos y busca transformar la ciudad bajo la visión "Guadalajara, la Ciudad que te cuida".

El programa se estructura en cuatro pilares: una policía de proximidad, la mejora de espacios y servicios públicos, una política social con enfoque de cuidados y la corresponsabilidad ciudadana. Estos ejes priorizan el fortalecimiento del tejido social en la metrópoli tapatía.

Delgadillo detalló que el 42 por ciento del presupuesto, equivalente a 939 millones de pesos, se destinará a la pavimentación y conservación de calles estratégicas. También se invertirán 119 millones en servicios médicos, 106 millones en equipamiento municipal, y 85 millones en senderos seguros y espacios públicos.

La obra pública como pilar de seguridad

La presidenta municipal subrayó que la obra pública es una herramienta para construir seguridad. Afirmó que "un espacio que está atendido, un espacio que está en buenas condiciones genera dinámicas sociales positivas," lo cual invita a la comunidad a apropiarse de estos lugares y fomenta la convivencia.

La selección de las vialidades a intervenir se basa en estudios técnicos que clasifican su impacto en la movilidad urbana. Se privilegian aquellas que ofrecen un mayor servicio a la ciudad, con un enfoque particular en las colonias de la zona oriente.

Impulso a las comunidades de cuidados

Un eje prioritario es el fortalecimiento de las Comunidades de Cuidados, con una inversión de 265 millones de pesos. Estos recursos se usarán para rehabilitar, adecuar y crear espacios. Funcionarán como nodos comunitarios dirigidos a niñas, niños, adultos mayores, personas con discapacidad y cuidadoras.

El modelo de Comunidades de Cuidados de Guadalajara es estudiado por la Universidad de Harvard y Bloomberg Philanthropies. Su interés radica en documentar el impacto de esta iniciativa en la creación de entornos más equitativos, resilientes y seguros para la ciudadanía.

Juan Carlos Arauz, director de Obras Públicas, explicó que la intervención en espacios públicos sigue tres niveles: renovación, rehabilitación y mantenimiento. Esta metodología permite priorizar recursos y establecer planes de intervención a corto, mediano y largo plazo.

Actualización de la planeación urbana

Mario Silva, jefe de la Oficina Ejecutiva de la Presidencia, destacó la actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano. Este integra la vivienda económica, el desarrollo orientado al transporte y el modelo de "Ciudad que te Cuida", complementando la estrategia de obra pública.

Con estas acciones, se busca generar un entorno más ágil y competitivo sumado a la estrategia liderada por la presidenta municipal para consolidar una ciudad ordenada, sostenible y con mayores oportunidades para sus habitantes, mejorando así la calidad de vida en Guadalajara.

