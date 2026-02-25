Fernando Guisa recibe premio COMEGO por impacto social en salud

En el marco de la Cumbre Americana de Patología Mamaria 2026, el Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia (COMEGO) otorgó el Premio Manuel Álvarez Navarro al Mérito COMEGO Impacto Social al doctor Fernando Guisa Hohenstein, presidente vitalicio y fundador de FUCAM.

La distinción reconoce a profesionales de la salud cuya labor ha trascendido el consultorio para convertirse en un motor de acceso y oportunidad para miles de mujeres. De acuerdo con el Consejo Directivo de COMEGO, la trayectoria del especialista encarna una medicina con responsabilidad social, capaz de transformar de manera tangible la calidad de vida de las pacientes.

Un reconocimiento con impacto colectivo

Durante la ceremonia, el doctor Guisa subrayó que el premio pertenece a toda la comunidad que ha hecho posible el crecimiento de FUCAM. Señaló que la consolidación de la institución representa uno de los proyectos de mayor alcance en la historia reciente de la atención del cáncer de mama en México, al facilitar diagnóstico y tratamiento oportunos, dignos y con estándares de calidad.

“Para cada colaborador en FUCAM, portar el emblema de esta institución es un motivo de profundo orgullo; es saber que cada jornada de trabajo contribuye a cambiar la historia de una mujer”, expresó.

Asimismo, llamó a las nuevas generaciones de médicos a no perder de vista el impacto social de su práctica profesional, especialmente en un país donde las brechas de acceso a la salud siguen representando un desafío.

La ruta hacia la expansión y la innovación

Más allá del reconocimiento, el fundador de FUCAM delineó las metas estratégicas de la institución para los próximos años. Entre ellas destacan la consolidación de su red nacional de unidades móviles y centros foráneos, con el objetivo de acercar servicios de diagnóstico a comunidades remotas.

También adelantó que se fortalecerá la incorporación de tecnologías de precisión y programas de investigación, a fin de ofrecer tratamientos cada vez más innovadores. En paralelo, se duplicarán los esfuerzos en formación de especialistas y campañas de concientización para impulsar la detección temprana.

FUCAM ha construido en las últimas décadas un modelo de atención integral enfocado en garantizar que el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama no sea un privilegio, sino un derecho accesible. Por su parte, COMEGO se mantiene como el organismo referente en la formación y certificación de especialistas en ginecología y obstetricia en el país, con énfasis en la excelencia médica y la actualización científica.

YC