Esta tarde se registró un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Guardia Nacional en el ingreso al municipio de Tuxpan, en la región Sur de Jalisco.

Los elementos de la Guardia Nacional realizaban recorridos de reconocimiento para prevenir bloqueos carreteros y verificar que las vías permanecieran libres cuando fueron atacados sobre la calle Margarita Maza de Juárez, a la altura del Sonajero Tuxpan, sobre el cerro Cihualpilli, en el ingreso a dicho municipio.

De acuerdo con los reportes, los efectivos federales fueron agredidos con disparos de armas de alto poder al ingreso del municipio, por lo que repelieron la agresión.

El enfrentamiento dejó como saldo dos agresores abatidos y un atacante detenido mientras que los otros participantes en la agresión huyeron del sitio, confirmaron fuentes de la corporación federal.

La presidenta municipal de Tuxpan, Claudia Gil, hizo un llamado a los habitantes a permanecer resguardados en casa y mantenerse atentos a los canales oficiales para recibir información actualizada.

"Seguimos trabajando de manera coordinada con las autoridades correspondientes para salvaguardar la integridad de todas y todos. Agradezco su comprensión y colaboración. La seguridad de nuestra gente es prioridad", escribió la alcaldesa en su cuenta de Facebook.

Debido al enfrentamiento, fue cerrado el ingreso al municipio por El Sonajero y por la calle por Prolongación Independencia, con el fin de evitar afectaciones a la ciudadanía.

El incidente ocurre un día después de la desactivación del Código Rojo en Jalisco y de declaraciones del gobernador Pablo Lemus sobre el restablecimiento de la tranquilidad y la gobernabilidad en los 125 municipios del estado tras los bloqueos del pasado domingo en los que hubo 27 elementos de seguridad fallecidos y por lo menos, 34 integrantes del crimen organizado abatidos.

MF