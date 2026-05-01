Durante el año 2026, el Gobierno de Jalisco mantiene en vigor el programa de Verificación Vehicular Responsable, una estrategia ambiental diseñada para reducir las emisiones contaminantes de los automóviles.

Esta medida es de carácter obligatorio y busca fortalecer la calidad del aire en el Área Metropolitana de Guadalajara y otras regiones del estado, promoviendo una movilidad más sustentable.

Como parte del esquema vigente para este año, durante el mes de mayo deberán cumplir con este trámite los vehículos cuyas placas de circulación terminen en los dígitos 4 y 5.

Calendario Verificación Vehicular Jalisco

El sistema opera mediante un calendario escalonado que organiza los periodos de revisión según el último dígito de la matrícula.

Te compartimos el calendario completo:

Enero-febrero: terminación 1

terminación 1 Febrero-marzo: terminación 2

terminación 2 Marzo-abril: terminación 3

terminación 3 Abril-mayo: terminación 4

terminación 4 Mayo-junio: terminación 5

terminación 5 Julio-agosto: terminación 6

terminación 6 Agosto-septiembre: terminación 7

terminación 7 Septiembre-octubre: terminación 8

terminación 8 Octubre-noviembre: terminación 9

terminación 9 Noviembre-diciembre: terminación 0

Este es el costo de la Verificación Vehicular Jalisco

En cuanto al impacto económico para los ciudadanos, la prueba de verificación tiene un precio regular de 500 pesos, siempre y cuando se realice dentro del periodo asignado. Sin embargo, en caso de efectuar el trámite fuera del plazo correspondiente, la tarifa experimenta un incremento, alcanzando los 550 pesos por concepto de pago extemporáneo.

El proceso para cumplir con esta obligación requiere que el pago se realice de manera digital con tarjeta bancaria al momento de agendar la cita en el portal oficial.

Una vez completada la transacción, el sistema genera un comprobante indispensable que el conductor deberá presentar impreso o en su dispositivo móvil el día de la revisión en el centro de verificación.

Quienes se sumaron al programa Refrendo y Verificación Increíble 2026 podrán realizar la verificación vehicular sin costo.

¿Qué autos están exentos de la Verificación Vehicular?

Es importante destacar que existen ciertas excepciones dentro del programa de verificación vehicular en Jalisco. Los modelos del año en curso o del año siguiente, los vehículos eléctricos e híbridos, las unidades con placas federales, los automóviles clásicos reconocidos, así como las motocicletas y la maquinaria de construcción, se encuentran exentos de realizar esta prueba de emisiones.

¿Cómo agendar la verificación?

La cita debe gestionarse únicamente a través del portal oficial verificacionresponsable.jalisco.gob.mx. Para completar el registro es necesario proporcionar los datos del vehículo, la información del propietario, la tarjeta de circulación y elegir la fecha, horario y centro de verificación disponible.

MF