Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 1 de mayo de 2026

El clima en El Salto para este viernes 1 de mayo prevé que estará con cielo claro con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 14%.Sábado 2 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Domingo 3 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15Lunes 4 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Martes 5 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Miércoles 6 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18Jueves 7 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17Viernes 8 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México