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Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 1 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

Por: Redacción web .

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 1 de mayo de 2026

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 1 de mayo de 2026

El clima en El Salto para este viernes 1 de mayo prevé que estará con cielo claro con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 14%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Sábado 2 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Domingo 3 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

Lunes 4 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Martes 5 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Miércoles 6 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18

Jueves 7 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17

Viernes 8 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga
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