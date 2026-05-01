Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 1 de mayo de 2026

El clima en El Salto para este viernes 1 de mayo prevé que estará con cielo claro con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 14%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Sábado 2 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Domingo 3 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

Lunes 4 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Martes 5 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Miércoles 6 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18

Jueves 7 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17

Viernes 8 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlaquepaque

Clima en Guadalajara

Clima en Cancún

Clima en Chapala

Clima en Tonalá

Clima en Zapopan

Clima en Mazamitla

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Monterrey

Clima en Tapalpa

Clima en Ciudad de México

