Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el viernes 1 de mayo de 2026

El clima en Chapala para este viernes 1 de mayo informa que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 28%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 19 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Sábado 2 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Domingo 3 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19

Lunes 4 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Martes 5 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Miércoles 6 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Jueves 7 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Zapopan

Clima en Ciudad de México

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Monterrey

Clima en Cancún

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Mazamitla

Clima en Guadalajara

Clima en El Salto

