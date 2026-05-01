Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el viernes 1 de mayo de 2026

El clima en Chapala para este viernes 1 de mayo informa que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 28%.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 19 grados.Sábado 2 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18Domingo 3 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19Lunes 4 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18Martes 5 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19Miércoles 6 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Jueves 7 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en El Salto