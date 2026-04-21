Con el objetivo de disminuir las emisiones contaminantes y fomentar una movilidad más responsable, el Gobierno de Jalisco mantiene vigente el programa de Verificación Vehicular Responsable, considerado una de las principales estrategias para mejorar la calidad del aire en el estado y proteger la salud de la población.

Las autoridades estatales subrayaron que este esquema no solo busca reducir la contaminación ambiental, sino también generar mayor conciencia entre los automovilistas sobre el impacto que tienen sus vehículos en el entorno.

Como parte del calendario oficial, durante abril corresponde realizar la verificación a los vehículos con placas terminación 3, quienes deberán cumplir con este requisito antes del día 30 para evitar rezagos y asegurar que sus unidades cumplan con los estándares ambientales establecidos.

Costo de la Verificación Vehicular

En cuanto al costo, el trámite tiene un precio de 500 pesos para quienes realizaron el pago anticipado antes del 28 de febrero. Posteriormente, la tarifa asciende a 550 pesos para los contribuyentes que no cumplieron dentro del periodo inicial.

Refrendo y Verificación Increíble 2026

Quienes participaron en este programa pueden acceder a la verificación sin costo adicional. Este incentivo forma parte de la estrategia fiscal del gobierno estatal, mediante la cual se subsidia el 100% del trámite a los ciudadanos que realizaron el pago oportuno del refrendo vehicular.

¿Cómo agendar una cita?

Para llevar a cabo el proceso, los automovilistas deben agendar una cita en línea, proporcionando los datos de su vehículo y tarjeta de circulación, además de seleccionar el centro de verificación, fecha y horario disponibles.

El pago puede realizarse en línea con tarjeta bancaria o en recaudadoras estatales, donde también es posible consultar las ubicaciones disponibles.

Con estas acciones, Jalisco busca avanzar hacia un modelo de movilidad más sustentable, en el que la participación ciudadana resulta clave para reducir los niveles de contaminación y mejorar la calidad de vida en la entidad.

MF